Nach 17 Jahren: ZDF-Kultshow wandert in die Primetime

Das ZDF ist bekannt für seine erfolgreichen Traditionsformate, testet aber auch regelmäßig neue Ideen. Seit 2008 gehört „Die Küchenschlacht“ fest zum Nachmittagsprogramm des Senders. Immer montags treten sechs Hobbyköche gegeneinander an. Jeden Tag scheidet eine Person aus, bis am Freitag zwei Finalisten übrig bleiben.

Unterstützung bekommen sie dabei von prominenten Kochstars. Die Jury entscheidet täglich, wer weiterkommt. Das Motto der Show: „An die Töpfe, fertig, los!“. Jetzt hat das ZDF eine Premiere angekündigt. Zum ersten Mal wird die Kochshow in der Primetime um 20.15 Uhr laufen.

ZDF-Kochshow setzt auf bekannte Gesichter

Diese Änderung erfolgt nach 17 Jahren. Das ZDF vermeldete für 2024 starke Zahlen: Durchschnittlich sahen 1,4 Millionen Menschen zu. Der Marktanteil lag bei 18,3 Prozent – ein Rekordwert für das Format. Deshalb geht das ZDF nun einen mutigen Schritt. Am 3. September gibt es eine einmalige XXL-Ausgabe zur besten Sendezeit.

In dieser besonderen Ausgabe treten drei Hobbyköche gegen erfahrene Kochstars an. Mit dabei sind Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer. Die Moderation übernimmt Zora Klipp, die seit 2023 Teil des Moderationsteams ist. Als Jury sind bekannte ZDF-Gesichter wie Nelson Müller, Björn Freitag und Christoph Rüffer angekündigt. Sie entscheiden darüber, ob die Amateure oder die Profis gewinnen.

Das ZDF selbst kündigt die neue Ausgabe so an: „Das erfolgreiche tägliche Format ‚Die Küchenschlacht‘ erhält ein Primetime-Upgrade.“ Laut „DWDL“ wird die Show am Mittwochabend ausgestrahlt. Damit folgt das ZDF dem Beispiel der ARD, die mit Formaten wie „Gefragt – Gejagt“ oder „Wer weiß denn sowas?“ bereits abendfüllende Versionen am Samstag zeigt.

