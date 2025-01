„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer kochen vor Wut – „Es reicht langsam damit“

Neue Woche, neues Glück. Kurz vor 18 Uhr begrüßt Kai Pflaume das ARD-Publikum zu einer neuen Folge von „Wer weiß denn sowas?“. Den Wochenstart legen dabei Annette Frier und Cordula Stratmann hin, die gemeinsam mit den Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker um Geld für ihren Publikumsblock spielen.

Während die Stimmung im Studio von „Wer weiß denn sowas?“ ausgelassen scheint, sieht es bei den Zuschauern vor den Bildschirmen ganz anders aus. Viele von ihnen sind nicht mit den Gästen des Abends zufrieden und üben in den sozialen Netzwerken herbe Kritik an der ARD-Sendung.

Frauenduell bei „Wer weiß denn sowas?“

Tag für Tag sitzen neue Promis in der beliebten Quizsendung. An diesem Abend duellieren sich zwei Damen samt Teamkapitänen. „Schillerstraßen-Duell: Annette Frier ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten Schauspielerinnen und Comediennes Deutschlands. Derzeit ist sie in „Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!“ im Kino zu erleben. Gemeinsam mit ihrer Duellgegnerin, der Komikerin, Autorin und Therapeutin Cordula Stratmann, spielte sie vor 20 Jahren in der legendären Impro-Show „Schillerstraße““, heißt es in der Programmankündigung. Doch wie kommt das Duell bei den Zuschauern an?

„Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook sind die Diskussionen zur Sendung schon vor dem eigentlichen Start voll in Gange, wie ein Blick in die Kommentare deutlich zeigt:

„Die Damen sind einfach nur schrecklich ,wird nicht geschaut.“

„Habe überlegt, ohne Ton zu gucken. Das versuche ich mal, wenn auch das unerträglich ist, hilft nur umschalten.“

„Dann schauen wir heute mal was Anderes.“

„Hoffentlich ist Frau Stratmann nicht so nervig wie auch schon. Sonst muss ich heute abstellen.“

„Nein, immer die gleichen Gesichter. Es reicht langsam damit.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.