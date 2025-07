Vor der Rheinkirmes in Düsseldorf geht die Nachricht um – Besucher sollten es dringend wissen

Die diesjährige Rheinkirmes in Düsseldorf steht in den Startlöchern. Das größte Volksfest am Rhein findet alle Jahre wieder in der dritten Juliwoche statt. Dieses Jahr fällt die Kirmes vom 11. bis zum 20. Juli und zieht voraussichtlich wieder bis zu vier Millionen Besucher aus der NRW-Landeshauptstadt und Umgebung an.

Bei diesen Zahlen dürften Autofahrer direkt Bescheid wissen. Denn wer die Anreise mit dem Pkw plant, der gerät vor Ort schnell in Parkstress. Dafür hat ausgerechnet der Flughafen Düsseldorf jetzt eine Lösung parat, die er den Rheinkirmes-Besuchern vorab mitteilt.

Rheinkirmes-Besucher sollten eines wissen

Denn wie der Flughafen Düsseldorf jetzt ankündigt, bietet er Rheinkirmes-Besuchern die Möglichkeit, zur entspannten Anreise. Denn wer schon mal zum Volksfest am Rhein per Pkw anreiste, der weiß nur allzu gut, wie chaotisch es in der NRW-Stadt zu dieser Zeit zugeht.

Besucher, die sich den Anreise-Stress ersparen wollen, können laut Düsseldorfer Airport nämlich mit wenigen Klicks vorab ein Park & Ride KombiTicket online buchen. Wer das erledigt hat, sollte die Parkhinweise des NRW-Flughafens beachten.

Auch DAS winkt Ticket-Käufern

Denn dafür müssen Besucher einfach nur auf dem Parkdeck P13 am Airport parken und können sich dann ganz entspannt in eine der zahlreichen Rheinbahnen zur Rheinkirmes setzen.

Doch Kirmes-Gäste profitieren beim KombiTicket nicht nur von der entspannteren Anreise. Auch bei der Buchung von Stadtführungen können Interessenten 20 Prozent sparen. Doch wie der Flughafen Düsseldorf explizit mitteilt, gelte das nur auf ausgewählte Führungen. Für Rheinkirmes-Besucher könnte der Freizeitspaß also auch noch nach dem Volksfest noch weitergehen. Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>.