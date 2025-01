Kai Pflaume fällt bei „Wer weiß denn sowas?“ aus allen Wolken – „Was ist denn jetzt hier?“

Am Mittwochabend (22. Januar) wird in der ARD wieder gequizt. Kai Pflaume empfängt zur neuen Ausgabe zwei Comedians im Studio von „Wer weiß denn sowas?“. Atze Schröder und Simon Gosejohann kämpfen gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton um das Preisgeld für ihren Publikumsblock. Doch schon nach der ersten Frage kommt die Sendung ins Stocken.

Kai Pflaume bringt Team mit Frage ins Schwitzen

Den Start macht an diesem Abend das Team von Elton und Simon Gosejohann, die sich für die Kategorie „Landwirtschaft“ entscheiden. Diese Wahl sollten sie kurz danach allerdings schon bereuen. Keiner der beiden kann damit sonderlich viel anfangen.

„Bei der sogenannten Agri-Photovoltaik, also der gleichzeitigen Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromproduktion,…

A) werden schattenliebende Insekten angezogen, die die Pflanzen bestäuben.

B) erhöht sich die Winderosion auf der bewirtschafteten Bodenflächen.

C) kühlen die Pflanzen die Module und erhöhen so deren Effizienz.

Nachdem Elton und sein Teampartner eine Weile überlegt haben, kommt es, wie es kommen muss. Sie wenden sich kurzerhand an das Publikum und hoffen auf die Hilfe eines Zuschauers.

Kai Pflaume fassungslos

Der erhoffte Ansturm an Personen, die die Antwort wissen, bleibt aus. „Was ist denn jetzt hier? Da hätte ich so viel drauf gesetzt, dass hier jemand aufsteht“, ruft Kai Pflaume überrascht. Die Hoffnung war schon fast verloren, als plötzlich ein Mann aufspringt und kurzerhand C) einloggt. Und siehe da: Er liegt goldrichtig.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.