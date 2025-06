Aldi-Kundin kauft Spielzeug und fällt aus allen Wolken – „Das ist so wild“

Aldi überrascht Kunden immer wieder mit seinen Produkten. Denn neben den typischen Lebensmitteln bietet das Unternehmen auch Haushaltsartikel, Kosmetik und Co. an. Jetzt hat eine Kundin allerdings eine Entdeckung gemacht, die zahlreiche User im Netz ausflippen lässt.

In einem Instagram-Video kündigt sie an: „Nein Leute, ich habe gerade offiziell das deutscheste Spielzeug auf dem Markt gefunden. Ich kann nicht mehr.“ Doch um welches Spielzeug von Aldi handelt es sich?

Aldi-Kundin kauft Spielzeug und kann es kaum glauben

Sie hat in den Regalen von Aldi Süd einen Blitzer mit Licht und Ton für Kinder entdeckt. „Das ist so wild“, schreibt sie zu dem Video, in dem sie das kuriose Spielzeug zeigt. Nach Angaben der Verpackung ist der Blitzer circa 72 Zentimeter hoch und verspricht „Spielspaß mit Verkehrserziehung“.

Die Verfasserin des Posts konnte dem Aldi-Produkt offenbar nicht widerstehen und hat es kurzerhand gekauft. Kosten soll das ganze 4,99 Euro. In den Kommentaren unter ihrem Post zeigen sich auch zahlreiche andere User amüsiert über das Spielzeug.

Kunden zeigen sich amüsiert

Eine Userin witzelt: „Noch einmal so schnell mit dem Bobbycar und das gibt ’nen Punkt im Flensburg und zwei Wochen Fahrverbot – pass lieber auf Theo.“ Eine andere hingegen ist der Meinung, dass es noch besser geht.

„Das deutscheste Spielzeug ist das Mülltrennungsset von Playmobil“, kommentiert sie. Ob Aldi das künftig ebenfalls anbietet, bleibt allerdings abzuwarten. Übrigens: Auch bei dm ging kürzlich eines der Produkte viral, weshalb Kunden dem Unternehmen die Türen einrannten.