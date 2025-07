Kundin schaut sich Lidl-Logo ganz genau an: Es wird sie für immer verfolgen

An wie vielen Lidl-Märkten bist du in deinem Leben schon vorbeigelaufen? Sicherlich an unzähligen. Und das Logo der Discounterkette hast du dir bestimmt auch bereits viele Male angesehen, klebt es doch überall auf Plakaten, auf den Produkten oder kommt in der Werbung vor.

Doch über ein Detail ist eine Lidl-Kundin nun gestolpert, als sie das Logo noch einmal ganz genau unter die Lupe nahm. Ist es dir auch schon aufgefallen? Oder siehst du es nicht?

Lidl-Logo – Kundin kann es nicht mehr übersehen

„Ich kann’s nicht mehr nicht sehen…“, teilt eine Instagram-Nutzerin ein Reel und sorgt für eine hitzige Diskussion in den Kommentaren. In dem Video ist schlichtweg ein Werbeschild vor einem Lidl-Markt zu sehen. Doch in der Caption steht: „Dieser Moment, wenn du checkst, dass das Lidl-Logo aussieht wie ein Hund, der Klavier spielt.“

Auch interessant: Lidl-Kunden begehen täglich Fehler – „Wird’s in Deutschland niemals geben“

Dieses verdrehte „i“, bei dem Punkt auch nicht mittig über dem Strich steht, sondern über die rechte Spitze zu kullern droht – darin sieht die Nutzerin offenbar einen Hund am Klavier. Und sie ist nicht die einzige: „Wir sehen es auch“, kommentiert die offizielle Instagram-Seite von Lidl Österreich. „Oh mannnnn.. danke…. mein Blick aufs Logo… für immer ‚versaut'“, schreibt ein Nutzer.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lidl-Logo löst Diskussion aus

Viele stimmen ebenfalls zu, doch andere können es nicht sehen oder finden den Vergleich sehr weit hergeholt:

„Schaue jetzt schon seit fünf Minuten drauf und sehe es immer noch nicht.“

„Wo ist der Hund und wo ist das Piano und wo bekommt ihr die Pillen her, um sowas zu sehen?“

„Aber auch nur wenn man mit Klavieren nicht so vertraut ist, oder? Und Hunden.“

Andere haben jedoch bereits Alternativvorschläge parat:

„Jeder sieht und weiß, dass es eine Katze mit einer Klarinette ist…“

„Ich sehe einen Stuhl und einen Ball.“

„Für mich sah das immer so aus, als würde jemand mit seinem Sessel umfallen.“

Hier wird wohl jeder etwas anderes in dem Lidl-Logo erkennen. Aber darin liegt wohl auch der Spaß.