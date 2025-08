WDR kündigt neues Format an – Comedy-Fans dürfen gespannt sein

Der WDR setzt in seiner Programmgestaltung stets auf Vielfalt, um den Geschmack aller Zuschauer treffen zu können. In Zukunft setzt der öffentlich-rechtliche Sender nun auf ein neues Comedy-Format und holt dafür einen bekannten deutschen Comedian ins Boot.

Die Rede ist von Johann König, der ab September mit seiner eigenen Sendung an den Start gehen wird. Der WDR gibt nun erste Informationen zum Ablauf der Show bekannt. Und auch der Comedian selbst äußert sich zu seinem bevorstehenden TV-Auftritt.

WDR setzt auf Comedy mit Johann König

Ab dem 6. September setzt der WDR auf die neue Show „Johann König findet“. Dort wird sich der Comedian wöchentlich mit einem Thema auseinandersetzen – dafür empfängt er prominente Gäste im Studio. Zum Auftakt sind das Michael Mittermeier, Hinnerk Köhn, Florentine Osche, Ivan Thieme und Tony Bauer.

Im weiteren Verlauf der ersten Staffel können sich die Zuschauer unter anderem noch auf Alain Frei, Dave Davis, Maria Clara Groppler, Kristina Bogansky, Herr Schröder, Torsten Sträter, Abdelkarim, Helene Bockhorst, Laura Brümmer und Tutty Tran freuen. Die Auswahl der Gäste war dabei alles andere als Zufall.

Comedian freut sich auf eigene WDR-Show

„Wichtig war mir eine gute Mischung bei den Gästen von älteren Kollegen wie Torsten Sträter oder Michael Mittermeier und jungen Comedians, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Mir hat es gutgetan, dass vor allem jungen Frauen in unserem Beruf ihr Können zeigen. So haben wir den deutschen Nachwuchs nach Bonn eingeladen und ich konnte mich als alter Mann mit 53 wieder jung und lebendig fühlen“, erklärt Johann König gegenüber der „Westdeutschen Zeitung„.

Nicht nur seine Fans freuen sich dabei auf die anstehende Show – auch der Comedian selbst kann es kaum erwarten. „Für mich ist es meine erste eigene TV-Show – das, was noch in meiner Karriere fehlte. Darauf bin ich stolz und würde gerne, wenn alles gut läuft, auch eine zweite Staffel an den Start bringen“, so der 53-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die erste Folge von „Johann König findet“ läuft am 6. September um 23.15 Uhr im WDR. Danach zeigt der Sender die Episoden immer montags ab 22.15 Uhr im TV-Programm.