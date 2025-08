ZDF sorgt für Programm-Klarheit: Nun darf es jeder wissen

Das ZDF macht es nun offiziell: „Der Quiz-Champion“ meldet sich mit einer besonderen Ausgabe zurück. Johannes B. Kerner verbindet dabei Quizshow und Spendensendung für die Deutsche Krebshilfe.

Neben spannenden Spielen würdigt die ZDF-Sendung soziale und wissenschaftliche Initiativen. Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen, und prominente Gäste unterstützen die gute Sache.

ZDF-Show mit prominenten Gästen

In der Live-Show treten drei bekannte Quizmoderatoren gegeneinander an. „Können die Moderatoren ebenso souverän die Quizfragen beantworten, die sie über Jahre selbst gestellt haben?“, heißt es in der Programmankündigung des Senders. Im Spenden-Special kämpfen sie um bis zu 100.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe.

Im Mittelpunkt stehen Wissen, Wettstreit und der gute Zweck. Die prominenten Teilnehmer erzielen pro gewonnenem Duell 20.000 Euro. Prominente wie Susanne Klehn und Dominic Boeer nehmen zudem Spendenanrufe der Zuschauer entgegen. Der ZDF-Abend kombiniert spannende Quizduelle mit Hintergrundberichten zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe.

ZDF setzt auf Streaming-Format

Nach der TV-Show geht es um 23.15 Uhr weiter. Unter dem Namen „Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge“ stehen weitere Duelle im ZDF-Streamingportal an. „Der Moderator bleibt, die Experten bleiben. Und wie in der 180-minütigen Live-Show zuvor treten in den weiteren drei Stunden schlaue Menschen an, um Wissensduelle zu gewinnen und Geld für die Deutsche Krebshilfe zu erspielen“, heißt es in der Programmankündigung.

