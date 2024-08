Johannes B. Kerner: Deutliches Zeichen nach „Quizchampion“-Ausstrahlung

Der deutsche TV-Zuschauer liebt Quizsendungen. Ob „Wer wird Millionär?“ bei RTL, „Gefragt- Gejagt“ in der ARD oder auch Johannes B. Kerners ZDF-Wissensshow „Der Quizchampion“ – die Zuschauer schalten reihenweise ein.

Und so ist es auch wenig überraschend, dass Johannes B. Kerner, wobei das „B“ übrigens für Baptist steht, mit der neuesten Ausgabe seines „Quizchampions“ im Quotenranking wieder ganz weit oben steht. Wohl auch, weil der beliebte Moderator am Mittwochabend seinen Zuschauern eine ganz besondere Sendung bot.

Johannes B. Kerner und der „Quizchampion“ können überzeugen

So treten in zwei Folgen bei Kerner ausschließlich Kandidaten gegen Prominente wie Wigald Boning oder Bastian Pastewka an, die bereits „Quizchampion“-Erfahrung sammeln durften. Oder wie es in der Beschreibung des ZDF heißt: „In einer ‚Quiz-Champion-Special‘-Doppelfolge mit Johannes B. Kerner treten ehemalige Finalisten an. Wer nutzt die zweite Chance und gewinnt 100.000 Euro?“

++ „Bares für Rares“: Als Miranda aus Essen DAS erfährt, dreht sie auf der Stelle um ++

Die erste Folge strahlte das ZDF am Mittwochabend um 20.15 Uhr aus, und das kam gut an. 3,45 Millionen Zuschauer schalteten laut der Zahlen des Branchenportals „DWDL“ im Gesamtpublikum ein, bescherten Kerner und dem Zweiten Deutschen Fernsehen damit einen Marktanteil von 16,2 Prozent zur besten Sendezeit. Gleichzeitig wurde „Der Quizchampion“ damit drittbeste gesehene Sendung des Tages, geschlagen lediglich von den Nachrichten der „Tagesschau“ und des „heute journal“.

Und auch bei den jungen Zuschauern lief es für Kerner. 0,43 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein. Bedeutete einen Marktanteil von 11,2 Prozent. Noch besser war um 20.15 Uhr lediglich ProSiebens „TV Total“. Die meisten Zuschauer holte aber auch in der jungen Zielgruppe die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ in der ARD.