„Bares für Rares“: Als Miranda aus Essen DAS erfährt, dreht sie auf der Stelle um

Mal hat mal Glück, mal hat man Pech. Das kennt wohl jeder. Mal entwickeln sich Investments ganz prächtig, mal gehen sie voll in die Hose. Eine Erfahrung, die nun auch die Essenerin Miranda Demaj bei „Bares für Rares“ machen musste.

Die 23-jährige Auszubildende war nämlich mit einer Bronze zu „Bares für Rares“ gekommen, die sie selbst einst für viel Geld ersteigert hatte. Zu viel Geld, wie ihr ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz mitteilen musste.

Drei Schweinchen bei „Bares für Rares“

Doch beginnen wir von vorne. Miranda ist nämlich eine große Tierfreundin, lebt mit ihrem Hund, ihrer Katze und Ratten in Essen. Und so lag es natürlich auch nahe, dass sie sich eine Tier-Bronze in die Wohnung stellt. Genauer gesagt zeigte das gute Stück drei Schweinchen. Stattliche 720 Euro hatte die 23-Jährige einst für die Bronze bezahlt.

Diese Schweinchen waren leider nicht so wertvoll wie gedacht. Foto: Screenshot ZDF

Das war sie leider nicht mal ansatzweise wert, wie Colmar Schulte-Goltz wusste. Hergestellt wurde sie zwar von Kurt Ahrens, einem recht bekannten Künstler, allzu hoch wurden seine Werke jedoch nicht gehandelt und so konnte der Wunschpreis, den die Essenerin mit stattlichen 1.000 Euro angegeben hatte, nicht einmal ansatzweise von Colmar bestätigt werden.

Expertise weit unter Kaufpreis

„Kurt Ahrens ist ein Künstler, der durchaus verkauft wird, aber seine Preise, gerade in Bezug auf diese Arbeit sind bekannt. Und so sind die Zuschlagspreise, die mir geläufig und bekannt sind, rund um 330 bis 450 Euro. Und ich kann mir vorstellen, dass die unterhaltsame Bronze auch für 450 Euro gut verkaufbar ist“, so der „Bares für Rares“-Experte.

Ein Schätzpreis, der fernab von dem lag, was sich Miranda vorgestellt hatte – und so nahm sie ihre Schweinchen wieder mit. Nicht aber, ohne vorher noch warme Worte von Horst Lichter erhalten zu haben. „Auf dass die drei Schweinchen dir unfassbar viel Glück bringen. Und irgendwann irgendwer bei dir reinschneit und sagt: Mein Gott, was für schöne Ferkel, die muss ich haben, hier sind tausend Euro. Das wünsche ich dir“, so der sympathische „Bares für Rares“-Moderator in seiner unnachahmlichen Art.