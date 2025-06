Iran-Krieg: Außenminister Wadephul muss Fehleinschätzung einräumen – „War nicht naiv“

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat zugegeben, sich in der Frage eines Eingreifens der USA in den Iran-Krieg getäuscht zu haben. Noch am 18. Juni hatte Wadephul in einem Interview mit „Welt TV“ gesagt: „Ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich in diesen Krieg nicht einmischen.“

Für ihn sei die Position der USA bisher konsistent gewesen. Nach den Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen erklärte Wadephul im ZDF, dass er erst nach Beginn der Angriffe informiert worden sei und sich zuvor auf die Erklärungen von US-Außenminister Rubio verlassen habe.

Außenminister ist es „überhaupt nicht unangenehm“

Ihm sei es „überhaupt nicht unangenehm“, hier falsch gelegen zu haben. Er sei auch „zu keinem Zeitpunkt naiv“ gewesen. „Das war die eindeutige Aussage und für mich gilt zunächst einmal das, was mir Amtskollegen sagen“, so Wadephul in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Die Angriffe erfolgten in der Nacht auf Sonntag und zerstörten laut US-Präsident Donald Trump iranische Atomanlagen vollständig. Trump drohte zusätzlich mit größeren Attacken, falls der Iran nicht den Weg des Friedens einschlägt.

Wadephul und Merz-Regierung in der Kritik: „Unsortiert“

Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger kritisierte im ZDF die Bundesregierung scharf. Sie bezeichnete die Außenpolitik von Schwarz-Rot als „widersprüchlich und unsortiert“. Zu viele unterschiedliche Äußerungen von Kanzler, Außenminister und Verteidigungsminister würden kein klares Bild zeigen.

Wadephul hatte versucht, über diplomatische Gespräche in Wien mit dem Iran zu verhandeln. Kanzler Merz verschärfte wiederum zuvor den Ton in der Debatte. Im ZDF erklärte er, Israel leiste in Iran die „Drecksarbeit für uns alle“. Wadephuls Aufgabe, die diplomatische Linie Deutschlands zu klären, bleibt inmitten der angespannten Situation eine Herausforderung.

