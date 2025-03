ZDF-Quizchampion: Katrin Müller-Hohenstein verrät – „Das war der schönste Tag“ ihrer Karriere

Seit 2006 ist Katrin Müller-Hohenstein das Gesicht des ZDF-Sportstudios. Kennt sich in der Welt des Sport bestens aus und ist deshalb die auserwählte Expertin beim ZDF-Quizchampion.

Bei der Sonderausgabe der ZDF-Show „Der Quiz-Champion – Das Bundesländer-Special“ muss sich Kandidat Igor Moyshenzon aus Bremen deshalb in der Spezial-Disziplin mit der Sport-Moderatorin messen. Bei dem packenden Duell gibt Katrin Müller-Hohenstein auch persönliche Einblicke in ihre Karriere.

Hohenstein verrät „schönsten Tag“ ihrer Karriere

Der Kandidat ist positiv gestimmt, ein wahrer „Klugscheißer“ mit seinem umfangreichen Allgemeinwissen. Doch zum Schluss trifft er auf die Endgegnerin Hohenstein in der Kategorie Sport. Und Katrin Müller-Hohenstein ist „überall zuhause“ im Sport, wie Moderator Johannes B. Kerner Igro Moyshenzon nur folgerichtig vorwarnt. Denn die 59-Jährige ist nicht nur im Fußball bewandert, sondern auch in vielen anderen Sportarten, da sie unter anderem auch die Olympischen Spiele oder Wintersport regelmäßig moderiert.

+++ ZDF-Star Rolf Schimpf ist tot – alle kannten ihn als „Der Alte“ +++

Doch der Bremer beweist seine Souveränität auch in dieser Kategorie und somit liefern sich beide ein enges Rennen, bei der sogar die erfahren Sportmoderatorin noch was lernt – zum Beispiel über Darts. Aber viel interessanter wird es bei der Frage: „Welches Lied wurde am 13. Juli 2014 in den frühen Abendstunden im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro gespielt?“

Denn hier werden bei Hohenstein schöne Erinnerungen wach. Denn in diesem legendären Endfinal-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft spielte Deutschland gegen Argentinien und in der Nachspielzeit erzielte Mario Götze das Tor zum Sieg. Es war das bis dato letzte Mal, dass Deutschland Fußballweltmeister wurde und Hohenstein war live vor Ort in Brasilien. Ein breites Grinsen geht über das Gesicht der Journalistin als sie verrät: „Das war der schönste Tag in meinem beruflichen Leben. Es war großartig!“ Diese Emotionen können viele Deutsche wohl nachvollziehen.