Sensation bei „Der Quiz-Champion“: Kandidat schon vor dem Quiz unschlagbar!

Am Samstagabend (26. Juli 2025) steigt im ZDF ein spannender Quizshowdown. Der „Quiz-Champion“ und Moderator Johannes B. Kerner sind nach eineinhalb Monaten zurück.

Kandidaten messen sich gegen Tennislegende Boris Becker (Sport), Schauspielerin Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Stargeiger David Garrett (Musik), Starkoch Alexander Herrmann (Ernährung) und Journalistin Pinar Atalay (Zeitgeschehen) in der großen Quizarena. Dabei geht es um die hohe Gewinnsumme von 100.000 Euro!

„Der Quiz-Champion“: Quizzer hat schon vorher eine besondere Auszeichnung

Als zweiter „Der Quiz-Champion“-Kandidat betrat Rolf Bibo Mayr die Quizarena. Im Smalltalk mit Johannes B. Kerner beeindruckte er nicht mit seiner ausgewiesenen Quizerfahrung oder einer Kampfansage.

Der ehemalige Basketballspieler ist tatsächlich Deutschlands größter Mann. Stolze 2,22 Meter misst er! Johannes B. Kerner reichte ihm gefühlt bis zum Bauchnabel, schaute zu ihm auf und fragte überrascht: „Wie ist die Luft da oben?“

Anschließend zögerte Rolf nicht, ihm noch ein weiteres kurioses Detail über sich zu enthüllen: Er möchte Bibo genannt werden – das steht sogar in seinem Personalausweis.

Am Quizpult blieb er ein kleines Licht

Und Johannes B. Kerner? „Ich möchte Krümelmonster genannt werden“, erzählt der „Der Quiz-Champion“-Moderator schmunzelnd. Na gut, das war so wohl auch noch nicht bekannt.

So beeindruckend wie Rolf mit seinen Aussagen und seiner Größe war, so schnell scheiterte er am Quizpult. Schon in der ersten Runde war für ihn gegen Pinar Atalay Endstation. Trotzdem bleiben seine Worte definitiv im Gedächtnis.

Du hast die Sendung verpasst? Kein Grund zur Sorge! Die neueste Folge von „Der Quiz-Champion“ steht nach der Ausstrahlung jederzeit in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.