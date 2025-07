„Der Quiz-Champion“: Boris Becker offenbart private Details – „Ich versuche es“

Am Samstagabend (26. Juli 2025) wurde im ZDF nach mehr als einem Monate Pause „Der Quiz-Champion“ ausgestrahlt. Unter den fünf prominenten Quizgegnern war auch Tennislegende Boris Becker dabei.

Er stellte sich den ehrgeizigen Kandidaten und musste sich in seiner Paradedisziplin, dem Sport, bei vielseitigen Fragen behaupten.

Doch auch abseits des Quizshowdowns sorgte Boris Becker für Aufsehen. Er plauderte ganz überraschend über sein Leben in Mailand mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Spricht er schon italienisch?

„Der Quiz-Champion“: Johannes B. Kerner fühlte Boris Becker auf den Zahn

Ohne das er sich gerade am Quizpult beweisen musste, stand die Tennislegende plötzlich im Fokus. Doch wie kam es dazu? Bei dem Duell zwischen Starkoch Alexander Herrmann und Kandidat Stephan Steffan kam es zu einer Pasta-Frage.

Nach der Auflösung der Wissensfrage wandte sich der „Der Quiz-Champion“-Moderator Johannes B. Kerner plötzlich an Boris Becker: „Du lebst doch in Mailand! Isst du viel Pasta?“

Boris Becker stand ihm Rede und Antwort

Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Nein, nicht mehr. Ich verbrenne die Kohlenhydrate nicht mehr so gut“, antwortete Boris Becker. Und fügte hinzu, dass er nicht mehr so viel Sport treibe.

Johannes B. Kerner harkte nach: „Aber manchmal?“ Der 57-Jährige antwortete, dass seine Frau eine sehr gute Köchin sei und er ab und zu Pasta genieße.

Mit journalistischem Instinkt ließ der „Quiz-Champion“-Moderator weiter nicht locker und kitzelte noch mehr aus der Tennislegende heraus. So berichtete Boris Becker, dass er nur wenig italienisch spreche. Werde sich dies bald ändern? „Ich versuche es“, antwortete er.

Bei der ZDF-Show wurde auch geplaudert

Am Ende zeigt sich, dass bei der „Quiz-Champion“ nicht nur die spannenden Quizrunden im Fokus stehen. Vielmehr haben die prominenten Quizteilnehmer auch die Gelegenheit, sich ganz persönlich zu zeigen und Einblicke in ihr Leben zu geben. Boris Becker nutzte genau das und ließ das Publikum mit ehrlichen Worten an seinem Privatleben teilhaben.

