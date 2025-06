Plötzlicher Eklat bei „Der Quiz-Champion“ – „Jetzt hör doch auf da!“

Am Samstagabend ging es im ZDF wieder zur Sache: „Der Quiz-Champion“ feierte sein Comeback. Dabei war Spannung, eine bunte Mischung von Promis und jede Menge Wissen.

Die Kandidaten stellten sich den fünf prominenten Herausforderern: Marcel Reif, Christine Urspruch, Andrea Kiewel, Johann Lafer und Frank Plasberg. Wer sie schlagen wollte, brauchte Köpfchen und starke Nerven. Am Ende winkten satte 100.000 Euro und der begehrte Titel.

„Der Quiz-Champion“: Kandidat bekommt es mit Starkoch Johann Lafer zu tun

Als zweite „Der Quiz-Champion“-Kandidatin stellte sich die Kölnerin Uta Kampermann (33) den prominenten Herausforderern. Wie auch schon Kandidat Moritz Witt, bekam sie es ebenfalls mit Starkoch Johann Lafer zu tun.

Selbstverständlich ging es dabei um seine Paradedisziplin, die Ernährung. Als Starkoch müsste es ja eigentlich kein Heimspiel für ihn werden. Doch Pustekuchen! Schon bei der ersten Frage geriet Lafer plötzlich mächtig ins Straucheln.

Johann Lafer traut seinen Augen kaum

Vorher strotzte er aber nur so vor Selbstbewusstsein. Die erste Frage lautete: „Italienische Schaumweine dürfen laut Etikett nur dann ‚Prosecco‘ genannt werden, wenn…?“

Zur Auswahl standen:

A) …deren Erfinder dafür eine Lizenz erteilt hat.

B) …ihnen beim Abfüllen Kohlensäure zugesetzt wurde.

C) …sie aus einem bestimmten Anbaugebiet stammen.

„A ist Schwachsinn“, platzte es aus ihm heraus und loggte B ein. Seine Kontrahentin entschied sich dagegen für Antwort C. Doch plötzlich klärte Johannes B. Kerner auf, dass C die richtige Antwort sei. Johann Lafer sackte desillusioniert an seinem Quizpult zusammen und schlug die Hände vors Gesicht.

Johann Lafer wurde von seinen Kollegen aufgezogen

Doch dann musste er lachen und wollte so schnell wie möglich weitermachen. Johannes B. Kerner konnte es sich nicht verkneifen und äffte ihn scherzhaft nach: „A ist totaler Quatsch.“ Das Publikum konnte sich vor Lachen nicht mehr halten. Doch bei der nächsten Frage wurde es nicht unbedingt leichter. Auch beim Einloggen der Antwort tat sich der Starkoch schwer.

Das nutzte Frank Plasberg sofort aus und stichelte mit einem Seitenhieb: „Aus welchem Anbaugebiet?“, fragte er provokant in Richtung Lafer und verwies damit indirekt auf die Prosecco-Frage. Der Starkoch konterte zwar direkt, aber mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Jetzt hör doch auf da!“

Die gesamte Episode von „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.