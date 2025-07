ZDF in der Schwebe: Silvesterparty am Brandenburger Tor auf der Kippe

Seit Jahren überträgt das ZDF zuverlässig die große Silvesterparty am Brandenburger Tor live aus Berlin. Zuletzt moderiert von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner gehört sie zu den beliebtesten TV-Programmen am Jahresende. Doch in diesem Jahr droht die Veranstaltung auszufallen.

Laut dem Medienmagazin „DWDL“ hat der bisherige Veranstalter angekündigt, die Party unter den aktuellen Bedingungen nicht ausrichten zu wollen. Wie geht es jetzt weiter?

ZDF von fehlender Finanzierung betroffen

Der Veranstalter, die „Berlin feiert Silvester GmbH“, eine Tochter der DEAG, sieht aus finanziellen Gründen keine Möglichkeit für die Ausrichtung. Als Grund nennt „BfS“-Geschäftsführer Benedikt Alder fehlende Unterstützung durch das Land Berlin. „Wir hoffen nun, dass sich das Land Berlin Gedanken über Alternativen für die Silvesterparty am Brandenburger Tor macht„, erklärte Alder der „Bild“-Zeitung.

Frühere Jahre seien finanziell schwierig gewesen, doch die Party erreichte zumindest eine rote Null. Das würde dieses Jahr „noch viel schwieriger“ werden, betont Alder. Sponsoren, die bisher beachtliche Summen zwischen 500.000 und einer Million Euro beisteuerten, fehlen in diesem Jahr. Auch höhere Ticketpreise sind laut Alder keine Option.

ZDF wartet vorerst ab

Der Berliner Senat hat bislang keinen Kommentar zu einer möglichen Lösung abgegeben. Alder schließt jedoch andere Veranstalter oder neue Sponsorengelder nicht aus. Das ZDF hält sich mit einer Entscheidung zurück und betont gegenüber „DWDL“: „Das ZDF beobachtet die aktuellen Entwicklungen und ist mit dem Veranstalter im Gespräch.“ Ob ein anderes Konzept gefunden wird, bleibt offen.

Die Frage, ob sich Land, Sponsoren oder ein neuer Veranstalter finden, muss zeitnah beantwortet werden. Andernfalls steht das ZDF ohne die traditionellen Bilder vom Brandenburger Tor da. Für die Zuschauer wäre dies ein unerwarteter Einschnitt in die gewohnte Silvesterabfolge.

Das ZDF und der Berliner Senat stehen unter Druck, einen Weg zu finden, das Event am Brandenburger Tor zu ermöglichen. Ohne die nötigen Mittel könnte es nach Jahrzehnten erstmals zu einer Absage kommen. Ob das ZDF, neue Unterstützer oder das Land Berlin eine Lösung schaffen, wird die kommende Zeit zeigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.