ZDF-Star Rolf Schimpf ist tot – alle kannten ihn als „Der Alte“

Traurige Nachrichten! Schauspieler Rolf Schimpf ist im Alter von 100 Jahren in München gestorben. Das berichtet der Bayrische Rundfunk. Dem Bericht zufolge ist er am Samstagmorgen (22. März) in einem Pflegeheim in München gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, hieß es.

TV-Zuschauer kannten Rolf Schimpf aus der ZDF-Krimireihe „Der Alte“. Dort spielte er in 21 Jahren 222 Mal den Hauptkommissar Leo Kress. Kein anderer Schauspieler war länger in dieser Rolle zu sehen.

Weitere Informationen folgen …