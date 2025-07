Heiner Lauterbach denkt zurück – „Der Ort, wo alles begann“

Schauspieler Heiner Lauterbach (72) hat sich fest im deutschen Fernsehen etabliert und gehört zu den ganz großen Schauspielern in Deutschland. Er überzeugt seit Jahrzehnten mit starken Auftritten in Film und Serie. Ob Drama oder Komödie – er bewies schon oft seine Vielseitigkeit.

Seit den frühen 1980er-Jahren ist er im deutschen Fernsehen präsent und spielte auch schon in amerikanischen Filmproduktionen, wie „Inside the Third Reich“, mit. In seinem aktuellen Instagram-Beitrag gewährt Heiner Lauterbach Einblicke in seinen Frühling, seine Anfänge. Doch wie begann eigentlich alles?

Heiner Lauterbach blickt emotional zurück

Ein altes Schwarzweiß-Foto präsentiert der Schauspieler derzeit auf Instagram. Darauf ist er mit langen schwarzen Haaren, einem eleganten weißen Hemd, Anzughose und einem Pullunder zu sehen.

Er geht mit seinen Anhängern zurück an die Anfänge seiner schauspielerischen Karriere. Der Schauplatz ist eine Theaterszene, bei der er auf der Bühne mit einer Kollegin performt.

Hättest du ihn erkannt?

Seine Zeilen dazu sind voller Emotionen und metaphorisch: „Die Bretter, die die Welt bedeuten. Und der Ort, wo alles begann.“

Aktueller Instagram-Beitrag von Heiner Lauterbach: Früh entdeckte er seine Passion für die Schauspielerei.

Schon in jungen Jahren brannte Heiner Lauterbach für die Schauspielkunst. Ohne zu zögern, entschloss er sich für eine Ausbildung an der „Schauspielschule im Keller“ in Köln und spielte später in Würzburg und München. Danach zog es ihn zum Kino und zum Fernsehen.

Was danach geschah, ist bekannt: eine steile Karriere. Für viele zählt Heiner Lauterbach zu den größten Schauspielern unserer Zeit. Auf Social Media gewährt er seinen Fans regelmäßig persönliche Einblicke in sein Leben. Dabei zeigt sich der 72-Jährige authentisch und nahbar. Seine Anhänger dürfen gespannt sein, welche Einblicke er als Nächstes mit ihnen teilen wird.