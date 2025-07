„Diese Tat macht uns fassungslos“ WDR in Köln macht schreckliche Entdeckung

Seit 1965 ist der WDR ein fester Bestandteil Kölns – es ist daher nicht überraschend, dass große und kleine Kölner ihre Kindheit mit dem Westdeutschen Rundfunk verbinden. Dazu gehörten nicht nur die diversen Radiosender, sondern auch die Maus und der blaue Elefant.

Nun wurde eine der beiden Kultfiguren bewusst und absichtlich zerstört. Jetzt meldet sich der WDR zu Wort …

WDR-Maus in Köln: Symbolfigur wurde angezündet

„Diese Tat macht uns fassungslos. Wer und vor allem warum zündet jemand die Maus an? Denn damit wurde nicht nur eine Figur beschädigt – hier wurde ein Stück Kindheit, ein Symbol der Freude und des Miteinanders angegriffen“, zürnt Matthias Körnich, Leiter des Programmbereichs Unterhaltung, Kinder und Familie.

Dies ist angesichts der zerstörten Maus auch kaum verwunderlich. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte jemand die Maus in der Nacht zum 25. Juli in Brand. Eine aufmerksame WDR-Mitarbeiterin entdeckte die Flammen auf der Überwachungskamera und alarmierte sofort die Feuerwehr in NRW.

Polizei ermittelt

Das Team der Feuerwehr rückte sofort aus, um den Brand zu löschen. Bei der Untersuchung des Tatorts fand man neben der Maus, welche oberhalb des Arms starke Brandspuren aufweist, Bröckchen von Styropor oder einen zerschnittenen Schwamm. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter das Material gezielt für die Brandstiftung eingesetzt haben. Die Ordnungshüter ermitteln nun.

Die Tat sorgte nicht nur für Schock, sondern auch für ordentlichen Ärger. Körnich fährt erbost fort: „Dieser Ort war ein Ort der Freude – und genau das wurde den Menschen durch diesen Akt des Vandalismus genommen.“ Weiter fügt er hinzu: „Die Maus gehört zu Köln – und wir werden alles dafür tun, dass Kinder und Familien sie bald wieder besuchen können.“