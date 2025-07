CSD-Besucher blicken kurz nach Ankunft in Köln nach oben – es herrscht Gewissheit

In Köln ist wieder CSD und die Straßen sind voller farbenfroher Outfits und guter Stimmung. Nur eine Sache scheint bei der ausgelassenen Umgebung nicht ganz mitzuspielen: Statt strahlendem Sonnenschein findet die CSD-Parade in Köln am Sonntag (6. Juli) nämlich im Regen statt.

Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Demonstranten und Zuschauer auf der CSD-Parade in Köln mit dabei. Laut der Polizei Köln demonstrieren dieses Jahr 250 Gruppen mit 60.000 Teilnehmern für die Rechte der gesamten LGBTQI+-Community. Die ColognePride 2025 findet unter dem Motto „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“ statt.

CSD in Köln: Schauerartiger Regen statt Sonnenschein

Auch über eine Million Zuschauer haben sich auf den Straßen versammelt, um die diesjährige CSD-Parade zu bewundern. Um 11.30 Uhr ist die Parade an der Deutzer Brücke gestartet und führt durch die Innenstadt von Köln bis zu dem Auflösungspunkt auf der Komödienstraße, in der Nähe des Kölner Doms.

Jedoch war schon vor dem Beginn der Parade eins klar: Das Wetter scheint dieses Jahr nicht mitzuspielen. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits gewarnt, dass man sich auf schauerartigen Regen einstellen muss, der „am Nachmittag vorübergehend auch mal kräftiger“ werden kann.

Ebenfalls sind die Temperaturen deutlich gefallen, insbesondere angesichts der Hitze vor noch wenigen Tagen. Laut dem Deutschen Wetterdienst kommt es zu einer „Abkühlung auf Werte um 16 Grad“. Auch die gelegentliche Windböe ist mit dabei, also sollte man seinen Regenschirm besser gut festhalten.

Demonstranten feiern die Regenpause

Dieses Jahr ist der Regenschirm immerhin das beliebteste Accessoire auf der CSD-Parade in Köln. Trotz des schlechten Wetters herrscht ausgelassene Stimmung. Trotzdem berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass eine kurze Regenpause um 12.30 Uhr groß von der Menge gefeiert wurde.

Aber nur kurz danach, um 13 Uhr, ging der Regen wieder los und scheint wohl auch nicht mehr nachzulassen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, dass die Regenschirme in der Menge immer wieder auf- und zuschnappen. Aber vielleicht lässt sich die Sonne dieses Jahr noch kurz blicken und beschert den Demonstrierenden noch eine Überraschung – einen Regenbogen, passend zu dem Christopher Street Day in Köln.