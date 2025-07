WDR-Maus in NRW angezündet! Nun heißt es erstmal Abschied nehmen

„Die Sendung mit der Maus“ ist eine der bekanntesten und beliebtesten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Sie wird seit dem 7. März 1971 ausgestrahlt und richtet sich an Kinder, aber auch Erwachsene finden die Mischung aus Unterhaltung und Bildung der Sendung im WDR oft spannend.

Kurze „Lach – und Sachgeschichten“ sollen Kindern Antworten auf die alltäglichen Fragen geben. In Zentrum stehen drei Hauptcharaktere: die Maus, der Elefant und die Ente. Doch nun wurde dem Star der Sendung böses Leid zugefügt. Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag (26. Juli) wurde die Maus-Figur vor dem 1LIVE-Haus in Köln von Unbekannten in Brand gesetzt.

WDR-Maus übel zugerichtet

„Diese Tat macht uns fassungslos. Wer – und vor allem warum – zündet jemand die Maus an?“, äußerte sich Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms (Programmgruppe Kinder und Familie) nach dem Vorfall entsetzt. Und weiter: „Dieser Ort war ein Ort der Freude – und genau das wurde den Menschen durch diesen Akt des Vandalismus genommen. Die Maus gehört zu Köln – und wir werden alles dafür tun, dass Kinder und Familien sie bald wieder besuchen können.“

Eine WDR-Empfangsmitarbeiterin entdeckte das Feuer über die Überwachungskamera und alarmierte sofort die Feuerwehr. Einsatzkräfte waren wenige Minuten später vor Ort und konnte den Brand löschen, doch der Schaden war schon angerichtet. Die linke Flanke der Maus wurde beschädigt. Die beliebte Figur ist am rechten Arm und im Gesicht stark verkohlt.

In Köln wurde die Maus vom WDR angezündet. Foto: WDR

Die Maus muss in Kur

Fans der Maus sind vorbeigekommen und haben ihr die verbrannten Stellen mit Pflaster beklebt. Auch in den sozialen Medien war die Anteilnahme groß. Doch nun hat der WDR bekanntgegeben, dass die Maus zur Genesung erstmal „in eine längere Kur“ geschickt werden muss.

Doch keine Sorge, es wird kein Abschied für immer. „Die Maus kommt auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder“, verspricht Körnich. Zeitgleich laufen die Ermittlungen der Polizei zu den Brandstiftern weiter.