Die Auswahl des Brautkleides ist oftmals mit großen Emotionen und viel Geld verbunden. Am Tag der Hochzeit soll dem Bräutigam schließlich der Atem stocken, wenn er seine Braut auf sich zuschreiten sieht. Doch diesen magischen Moment versaute ausgerechnet die Mutter des Bräutigams.

Viele Paare geben bereits vor der Hochzeit einen Dresscode vor, damit auf den Bildern am Ende auch alles harmonisch zusammenpasst. Doch man sollte meinen, dass ein Outfit seit Ewigkeiten tabu ist und deshalb niemand wagt, in diesem zu erscheinen – doch falsch gedacht.

Hochzeit: Schwiegermutter erlaubt sich absolutes No-Go

Der Schock sitzt noch immer tief. Denn obwohl die Hochzeit bereits ein Jahr her ist, muss die Schwester der Braut auf „Reddit“ Dampf ablassen. Noch immer trägt die Braut in den meisten Fällen traditionell ein weißes Kleid zu ihrer Trauung. Daher ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass keine andere Frau auf der Feier ebenfalls weiß trägt. Doch daran wollte sich ausgerechnet die Schwiegermutter in Spe nicht halten.

„Das war kein Scherz. Ich wollte die Meinung aller hören, weil meine Schwester und ich dachten, sie sei verrückt, weil sie es trug!“ Auf Bildern im Internet sah das Kleid wie ein kurzes weißes Kleid aus, das eine zweite Lage aus einem mit goldenen Blättern bedeckten Netzstoff trug, die bis zu den Knöcheln reichte.

Die Frau erklärt, dass die Beziehung zwischen ihrer Schwester und der Familie ihres Ehemannes nach dem Fauxpas auf der Hochzeit dennoch nicht gelitten habe. Für viele kaum zu verstehen, dass die Braut mit ihrer Schwiegermutter so nachsichtig sein konnte. „Was ist mit den Müttern, die ein Hochzeitskleid tragen wollen? Das ist so respektlos. Da ich selbst Schwiegermutter bin, sind die Regeln für eine gute Schwiegermutter ganz einfach: Versuche nicht zu konkurrieren und kenne deinen Platz“, kommentierte eine aufgebrachte Frau. Eine andere Nutzerin hätte sie für ihre Heiratsverbrechen am liebsten „direkt ins Gefängnis“ geschickt.