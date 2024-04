Hochzeit: Braut erwischt Stiefmutter in flagranti – sie fordert tausende Euro Entschädigung

Während die wichtigsten Aspekte einer Hochzeit die Location, das Essen und natürlich die Zeremonie sind, steht für viele Frauen vor allem eines an erster Stelle: das Brautkleid. Die eine oder andere Braut ist schon seit vielen Monaten oder sogar weit über einem Jahr auf der Suche nach dem perfekten Kleid für den großen Tag.

Auch diese Braut hatte ihr perfektes Hochzeitskleid schon gefunden. Doch dann kam ihre zukünftige Schwiegermutter dazwischen – und was sie mit dem Kleid vorhat, ist einfach unglaublich.

Hochzeit: Brautkleid-Desaster vor dem großen Tag

Auf Reddit teilte die Braut das kuriose Ereignis. So würde die Mutter ihres Verlobten immer wieder fragen, ob sie ihr Brautkleid anprobieren dürfe. „Sie drängte mich immer wieder, es anzuprobieren, aber ich weigerte mich strikt.“ Die Schwiegermutter in spe bot ihr sogar Geld an, um das Brautkleid anzuprobieren. “Sie sagte, es sei ihre „Liebe“ zu Brautkleidern und ihre Besessenheit davon.“ Doch die Braut lehnte entschieden ab, schließlich ist das eine ziemlich seltsame Sache.

Dann berichtete sie von dem Unglaublichen. „Ich kam früh von der Arbeit nach Hause und traf meinen Verlobten zu Hause an. Als er mich sah, flippte er aus und versuchte, mich daran zu hindern, in mein Zimmer zu gehen, während er versuchte, jemandem auf seinem Handy eine SMS zu schreiben.“ Als sie die Tür öffnete, war der Schock groß. Dort stand die Mutter ihres Verlobten, die gerade ihr Kleid trug.

„Ich fühlte Ekel“

Die Braut war von diesem Anblick mehr als schockiert. Sie machte sofort ein Foto davon und drohte ihrer Schwiegermutter, dass sie ihr in drei Tagen ein neues Kleid kaufen müsse, sonst würde sie das Foto der ganzen Familie zeigen. Daraufhin wurde auch ihr Verlobter wütend und meinte, sie habe überreagiert. Doch die Braut sieht das anders: „Ehrlich gesagt, als ich das Kleid noch einmal gesehen habe, habe ich Ekel empfunden, ich will es nicht mehr. Und deshalb finde ich es fair, dass sie mich dafür bezahlt, dass sie es mir ruiniert hat“, meint sie. Immerhin hat sie mehrere tausende Euro für das Kleid gezahlt.

Nach dieser Aktion kam es zu einem großen Streit zwischen dem Paar, und ihr Verlobter zog zu seiner Mutter zurück. Die Community unter dem Beitrag ist auf der Seite der Braut. „Bitte mach Schluss mit ihm“, ist nur einer der vielen Kommentare.