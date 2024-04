Jasmin Herren über ihre Tochter: „Es gab eine Zeit, wo sie sich für mich geschämt hat“

Während manchen Prominente ihre Kinder immer wieder via Instagram oder TV in die Öffentlichkeit ziehen, hat Mallorca-Star Jasmin Herren einen anderen Weg gewählt. Die 45-Jährige hält ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten spricht die Sängerin über die mittlerweile 24-Jährige. In unserem Interview macht sie eine Ausnahme.

„Ich halte meine Tochter raus aus der Szene, und schon immer aus der Öffentlichkeit. Ich habe früher nicht einmal erzählt, dass es sie gibt. Und ich finde das auch richtig so, weil meine Tochter erst in ein Alter kommen sollte, in dem sie das selber entscheiden konnte“, so Jasmin Herren offen.

Jasmin Herren spricht über ihre Tochter

Da sie sehr viel gearbeitet habe, sei ihre Tochter auch nicht bei ihr groß geworden. „Ich war ja nur unterwegs“, so Herren. Die gebürtige Düsseldorferin weiter: „Ich hatte aber auch nicht das Recht, sie in die Öffentlichkeit zu ziehen, als kleines Kind. Und das ist mir auch sehr gut gelungen, sie ist heute 24 Jahre alt. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo sie sich wirklich für mich geschämt hat, was aber auch völlig in Ordnung ist.“

Heute habe sich das etwas geändert. „Ich glaube, sie findet das ganz gut, was ich mache. Sie verfolgt auf jeden Fall meine Stories“, lacht Jasmin, die ihre Karriere mit Nackt-Auftritten begann. Wie es zu ihrem ersten Nackt-Gesang kam, was der Geburtstag von Jürgen Drews damit zu tun hatte, und warum sie eigentlich gar nicht singen sollte, kannst du hier nachlesen.

Eines ist jedoch klar, noch einmal nackt auf die Bühne treten, wolle sie nicht. „Ich habe mich selbst sehr viel reflektiert in den letzten Jahren. Es gab auch sehr viel, das ich falsch gemacht habe, das muss ich sagen, und ich schäme mich heute auch für das ein oder andere, das ich früher getan habe. Das Ausziehen und so“, sagt Herren deutlich.