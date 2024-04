Hochzeit: Braut stirbt bei tragischem Unglück – nur Stunden nach der Trauung

Es ist der schönste Tag im Leben eines jeden Paares: die Hochzeit. Beide Partner geben sich das Versprechen, bis zum bitteren Ende füreinander da zu sein – man freut sich auf ein langes, gemeinsames Leben.

Doch dieses Glück sollte ein Paar aus Brasilien tragischerweise nie erleben dürfen. Elisangela hatte gerade ihrem Verlobten das Ja-Wort gegeben – und verlor nur wenige Stunden nach der Hochzeit ihr Leben.

Braut stirbt wenige Stunden nach Hochzeit

Die 38-Jährige gab ihrem Partner am 14. April das Ja-Wort – und feierte dann im Anschluss in einem gemieteten Landhaus in São Paulo. Nicht nur die Hochzeit war der Anlass für die Party, auch eine von Elisangelas Töchtern hatte Geburtstag.

Die Stimmung war toll, Elisangela tanzte ausgelassen – verlor dann aber am Rande eines Swimmingpools ihr Gleichgewicht, wie die britische „Sun“ berichtet.

Nicht mehr als ein peinliches Missgeschick? Leider nicht. Denn Elisangela war Nichtschwimmerin – und so wurde der Sturz in den Pool für sie zu einer lebensgefährlichen Situation.

Braut kann nicht schwimmen – und stürzt in Pool

Die Hochzeitsgäste versuchten, sie zu retten, riefen auch umgehend den Rettungsdienst – doch auf dem Weg ins Krankenhaus erlitt die frischgebackene Braut einen Herzstillstand. Bei ihrer Ankunft in der Klinik wurde sie schließlich für tot erklärt.

Elisangela hinterlässt fünf Kinder und einen Ehemann, der nur wenige Stunden mit ihr verheiratet sein durfte. Am 16. April wurde die 38-Jährige beerdigt.

Ihre Freundin Flavia Silva trauert der Verstorbenen auf Social Media nach: „Du warst so glücklich, dass du heiraten wolltest. Deine Freude war ansteckend, dein Lachen war das Beste, und als du es mit meinem verbunden hast, sind alle stehen geblieben, um dich anzuschauen. Möge Gott die Herzen deiner Familie und deines Mannes trösten. Mein Beileid an alle. Du wirst vermisst werden.“