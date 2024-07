Irrer Hochzeitstrend auf TikTok geht um – unglaublich, was einer Braut dann passiert

Während die einen ihre Hochzeit im kleinen Kreis und ohne viel Tamtam zu Hause feiern, kann es anderen gar nicht groß genug sein. Nicht selten zieht es deutsche Paare für das große Fest aus Deutschland heraus, für eine Traumhochzeit am Strand oder in den Bergen. Derzeit liegt vor allem ein Ort im Trend: der Comer See. Seit Monaten werden in den sozialen Medien Bilder und Videos von Traumhochzeiten an dem italienischen See geteilt.

Die Videos gehen regelmäßig viral, in den Kommentaren wünschen sich viele Bräute eine ähnliche Hochzeit auf einem großen Anwesen mit Blick auf See und Berge. Auch diese Frau hat eine dieser unvergesslichen Feiern geplant. Doch eines darf nicht vergessen werden: der Preis. Um sich ihre Traumhochzeit dennoch leisten zu können, griff sie zu einer ganz besonderen Maßnahme.

Hochzeit in Italien: Spendenaufruf im Internet

Die Villa Balbiano am Comer See macht als Hochzeitslocation auf Tiktok gerade von sich reden. Kein Wunder: Eine luxuriöse Villa mit großer Terrasse, grünem Garten mit einzigartiger Aussicht, Außenpool, privatem Steg und vielen Zimmern sorgt für einen unvergesslichen Tag. Doch der Preis ist hoch. Auf der Plattform teilte eine junge Frau ein Foto, auf dem zu sehen ist: Ein Tag ohne Übernachtung kostet stolze 30.000 Euro.

Die junge Frau schrieb dazu, dass nur 30.000 Menschen jeweils einen Euro spenden müssten, um ihr das zu ermöglichen, und teilte kurzerhand ihre Paypal-Daten. Was dann geschah, ist unglaublich. In über 600 Kommentaren sammelten sich viele andere Frauen, um ihr die Daumen zu drücken. „Los Mädels lasst supporten. Hochzeit ist wichtig“, schrieb zum Beispiel eine Userin.

Zahlreiche Spenden von Fremden

In weiteren Videos zeigte die Braut, die von einer italienischen Hochzeit am See träumte, einige der eingegangenen Spenden und freute sich über die netten Kommentare. „Möge Tiktok deine Traumhochzeit ermöglichen“, lautete beispielsweise ein Kommentar. Ein paar Tage nach dem Update gab sie in den Kommentaren bekannt: Bis jetzt sind 850 Euro zusammengekommen.

Ihr Video mit dem Spendenaufruf hat bereits über 475.600 Menschen erreicht. Wenn jeder dieser Zuschauer ihr einen Euro spenden würde, hätte sie ihre Traumlocation für die Hochzeit sicher. Doch es gab auch Kritik an ihrer Aktion. Einige kritisierten, warum sie überhaupt eine Location wolle, die sie sich nicht leisten könne. Doch die junge Frau ließ sich davon nicht beeindrucken.