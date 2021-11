„Wetten, dass…?“ (ZDF): Schwangere Helene Fischer zu Gast – Thomas Gottschalk hat irren Plan

Wetten, dass...?: Helene Fischer wird sich schwanger in der ZDF-Show bei Thomas Gottschalk zeigen.

Es ist eines DER Fernsehhighlights des Jahres: Das ZDF holt „Wetten, dass…?“ zurück! Am 6. November steht Kultmoderator Thomas Gottschalk für eine einzige weitere Sendung vor der Kamera – und hat hochkarätige Gäste dabei. Unter anderem Schlagerstar Helene Fischer.

Warum der „Wetten, dass…?“-Moderator wegen ihrer Schwangerschaft vorab Bedenken hatte und was er sich für ihren Auftritt hat einfallen lassen, kannst du in unserem „Wetten, dass…?“-Blog zur ZDF-Show lesen.

Das waren die Moderatoren von „Wetten, dass..?“:

1981 bis 1987 moderierte Frank Elstner

1987 bis 1992 moderierte Thomas Gottschalk

1992 bis 1993 moderierte Wolfgang Lippert

1994 bis 2011 moderierte wiederum Thomas Gottschalk

2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz

„Wetten, dass…?“ (ZDF): Schwangere Helene Fischer zu Gast – Thomas Gottschalk hat eine witzige Idee

Freitag, 5.11.:

18 Uhr: Das Warten hat bald ein Ende. Vor allem Helene-Fischer-Fans können sich freuen: Die Sängerin wird in Thomas Gottschalks legendärer ZDF-Sendung aufwarten – inklusive Schwangerschaftsbäuchlein! Gegenüber dem ZDF sagte der Moderator kürzlich, als ihr Auftritt noch nicht bestätigt war:

„Ich habe ja dem ZDF geschworen, dass ich nicht vorschnell Dinge verrate, die ich weiß, die wir natürlich auch als Überraschung präsentieren wollen. Helene Fischer hat bisher nicht abgesagt.“ Doch er hatte auch Bedenken: „Einzige Sorge war, dass sie die Schwangerschaft zum Anlass nimmt, zu sagen: Jetzt kann ich nicht mehr kommen“, so Thomas Gottschalk. Seinen Humor hat er übrigens nicht verloren, denn sein Plan, den er spaßeshalber schon verriet, lautet: „Ich stehe mit meinem Ultraschall natürlich bereit.“

Thomas Gottschalk kehrt nach langer Pause zurück auf die „Wetten, dass..?”-Bühne. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

17 Uhr: Einige Gäste stehen bereits fest. Dazu gehören:

Helene Fischer

Abba

Michelle Hunziker

Udo Lindenberg

Giovanni Zarrella

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Lisa und Lena

Doch das sind noch längst nicht alle. Zumindest deutet Moderator Thomas Gottschalk noch etwas Großes im Gespräch mit dem ZDF an: „In den 80er Jahren waren die größten Show-Acts unterwegs. Da gab es eine Couch und da saßen drauf der Placido Domingo, Günther Netzer und es haben Rod Stewart und Elton John performt. Und ich habe gesagt, wenn ich es jetzt noch mal mache, dann muss es genauso sein, wie es war. Nur so hat es Sinn. Es wird ein Nostalgie-Abend sein.“ Oha, dann erwarten die Zuschauer ja noch einige Überraschungen.

16.30 Uhr: Am 13. Dezember 2014 wurde „Wetten, dass…?“ nach 33 Jahren eingestellt. Um die Vorfreude der Highlight-Show am Samstag schon mal in die Höhe zu treiben, hat das ZDF jetzt noch einmal die besten Szenen zusammengeschnitten und auf Facebook veröffentlicht:

16 Uhr: Diese Worte von Helene Fischer überraschen. Die Sängerin verriet jetzt in einem Interview, dass der Zeitpunkt aufzuhören sicher irgendwann kommen wird. Was sie genau dazu sagt, erfährst du hier >>>

„Wetten, dass…?“ läuft am Samstag, den 6. November um 20.15 Uhr im ZDF. (jhe)