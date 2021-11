Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass...?!“: Plötzlich stiehlt ER ihm die Show – „Endlich ist alles wieder gut“

Es war ein Fernsehabend voller Highlights: Am Samstag lud Thomas Gottschalk im ZDF zur großen „Wetten, dass...?!“-Revival-Show. Helene Fischer, Joko und Klaas, Co-Moderatorin Michelle Hunziker und einige andere Stars gaben sich die Ehre.

Thomas Gottschalk moderierte im ZDF ganz wie in alten Zeiten und kam damit gut an – sein Publikum rastete aber schließlich wegen eines anderen Mannes komplett aus.

Thomas Gottschalk holt IHN auf die „Wetten, dass...?!“-Bühne

Für viele Menschen war die „Wetten, dass...?!“-Sendung an diesem Samstag im ZDF ein liebevoller Blick auf alte Zeiten. Nach dem tragischen Wett-Unfall von Samuel Koch im Dezember 2010 hatte Thomas Gottschalk die Moderation der beliebten Familiensendung nach zwei Jahrzehnten aufgegeben.

Doch auch wenn der 71-Jährige für viele das Gesicht von „Wetten, dass...?!“ ist, steht eigentlich eine andere TV-Legende für die Show: Frank Elstner. Der 79-Jährige ist der Erfinder, moderiert sie selbst von 1981 bis 1987.

Frank Elstner und Thomas Gottschalk. Foto: picture alliance/dpa

Klar also, dass Elstner an diesem Samstag auf der großen Bühne nicht fehlen darf. Vor der letzten Wette kündigt Thomas Gottschalk ihn dann an: „Er ist der Erfinder von 'Wetten, dass...?!'. Er hat die erste Wette von 'Wetten, dass...?!' präsentiert und er soll auch die Letzte präsentieren. Hier ist Frank Elstner!“

Der Erfinder von #WettenDass, the one and only Frank Elstner gibt sich und uns allen die Ehre! Danke für alles! pic.twitter.com/ZwpJP6yDIs — ZDF (@ZDF) November 6, 2021

Gänsehaut-Moment im Studio – und auch vor den TV-Bildschirmen! Das Wiedersehen mit dem Show-Urgestein sorgte für Begeisterung und starke Nostalgie-Gefühle, wie man auf Twitter ablesen kann:

„Frank Elstner kommt und die Sendung gewinnt gleich 100% an Niveau.“

„Fernsehgott Frank Elstner darf die vielleicht allerletzte Wette bei Wetten, dass...?! präsentieren. Mein Herz platzt gleich aus der Brust.“

„Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt gerade Gänsehaut.“

„Vielleicht hätte einfach Frank Elstner Wetten, dass...?! moderieren sollen. Waren jetzt jedenfalls die besten 45min.“

„Und Frank Elstner zeigt mal eben, wer der wahre Grandsenior aller Showmaster ist und bringt Stil ins Fernsehen.“

„Frank Elstner kündigt bei Wetten, dass...?! eine Baggerwette an. Kann mich bitte jemand kneifen?“

„Endlich ist alles wieder gut!“

„Frank Elstner ist ein Schatz“

„Kann Frank Elstner das bitte immer weiter machen?“

Und auch für Elstner war es offenbar ein besonderer Moment – dem die Top-Einschaltquoten für die Show noch einmal die Krone aufsetzten.

Thomas Gottschalk: Ansage von Frank Elstner!

Denn Frank Elstner veröffentlichte bereits am Sonntagmorgen die Erfolgs-Zahlen für das „Wetten, dass...?!“-Revival. Ganze 4,34 Millionen Zuschauer in der relevanten Zielgruppe der 14-49 Jährigen schaltete am Samstagabend ZDF ein – das sind 50,2 Prozent Marktanteil.

4,34 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe 14-49. 50,2% Marktanteil. Fühle mich gerade 30 Jahre jünger ;-) Danke! @ZDF #Wettendass — Frank Elstner (@Frank_Elstner) November 7, 2021

„Fühle mich gerade 30 Jahre jünger“, schreibt der Erfinder stolz auf Twitter.

Der Erfolg könnte ihm Recht geben: Im Gespräch mit Thomas Gottschalk sagte Elstner nämlich am Ende von „Wetten, dass...?!“: „Ich fordere dich heraus, rede mit dem Programmdirektor. Die Show muss man eimal im Jahr machen.“ (kv)

Die ganze „Wetten, dass...?!“-Folge mit Thomas Gottschalk kannst du übrigens hier im Liveticker nachlesen.