Thomas Gottschalk: Süße Nachricht aus den USA - „Das macht mich glücklich”

Thomas Gottschalk geht am Samstag (6. November) wieder mit „Wetten, dass..?” auf Sendung.

Thomas Gottschalk ist endlich zurück! Diesmal allerdings nicht als Spielkandidat bei RTL, sondern in seiner Königsdisziplin: Der Moderation von „Wetten, dass..?”

Es wird vermutlich DAS Show-Comeback des Jahres für Entertainer Thomas Gottschalk. Vor der großen Live-Sendung am Samstag (6. November) hat der ZDF-Star allerdings eine ganz andere Nachricht zu verkünden.

Thomas Gottschalk geht am Samstag (6. November) wieder mit „Wetten, dass..?” auf Sendung. Foto: IMAGO / epd

Thomas Gottschalk: Kurz vor „Wetten, dass..?”-Show gibt er die Verlobung seines Sohnes bekannt

Thomas Gottschalk ist nämlich nicht nur erfolgreicher TV-Star, er ist auch stolzer Vater. Wie stolz er aktuell ist, erzählt er gegenüber der „Bild”.

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

Gottschalk war in der Vergangenheit als Moderator von „Wetten, dass..?” im TV zu sehen

Seit 2018 ist der Entertainer mit seinen TV-Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch auf Sendung

Im März gaben Thomas und seine langjährige Ehefrau Thea ihre Trennung bekannt

Nach seinem Beziehungs-Aus kam er mit der SWR-Mitarbeiterin Karina Mross zusammen

Thomas Gottschalk hat nämlich allen Grund zur Freude. Sein Sohn Tristan wird heiraten. Im Interview verrät er, dass sich der 32-Jährige mit seiner Freundin Alexa verlobt hat. „Das ist mir wichtig und macht mich glücklich”, so Gottschalk.

Thomas Gottschalk plant Familienbesuch in den USA

Gemeinsam mit seiner Verlobten lebt Tristan in Amerika. Hier wohnt auch sein älterer Bruder Roman.

Nachdem die Verlobungs-Bombe jetzt geplatzt ist, will Entertainer Thomas Gottschalk schon bald persönlich zum Gratulieren in die USA reisen. Nach 18 Monaten ohne seine Liebsten (Grund dafür war das Einreiseverbot in die USA), kann der 71-Jährige seine Kinder dann endlich wieder sehen.

Thomas Gottschalk will an Hochzeit Ex-Frau und Lebensgefährtin zusammen bringen

Spannend wird es noch einmal, wenn es um die Hochzeit von Tristan und Alexa geht. Dann will nämlich nicht nur Thomas Gottschalk anreisen. Auch seine Noch-Ehefrau Thea Gottschalk und seine neue Lebensgefährtin Karina Mroß werden mit dabei sein.

Thomas Gottschalk ist mit mittlerweile mit Karina Mroß zusammen. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Ganz schön brisant: Der Berichterstattung zu Folge haben sich die beiden Frauen bislang noch nicht kennengelernt.

Bis es soweit ist, heißt es allerdings erstmal „Top, die Wette gilt”. Zu Gast in der Show werden auch die schwangere Helene Fischer und die Mitglieder der Kult-Band ABBA sein. Wer Thomas Gottschalk allerdings die große Comeback-Show vermiesen könnte, erfährst du hier.