Helene Fischer spricht über Baby-Enthüllung – „Haben es lange zurück gehalten“

Lange war sie weg, dann kam sie mit einem Knall zurück: Helene Fischer hat ein neues Album – und erwartet außerdem ein Baby!

Helene Fischer hat offen über ihre Gefühle gesprochen. Foto: imago stock&people gmbh

Im Leben der Schlagersängerin ist gerade viel los – neben der Veröffentlichung ihres neues Albums und dem anstehenden Auftritt auf der großen „Wetten, dass...?!“-Bühne ist Helene Fischer auch noch schwanger. Bedeutet das Familienglück mit Thomas Seitel automatisch das Karriereende der „Herzbeben“-Sängerin? Zu dem Thema findet Helene Fischer deutliche Worte.

Helene Fischer spricht über mögliches Karriereende – „Jetzt reicht's langsam“

Ein Leben ohne Musik von Helene Fischer? Für viele Fans der Schlägerkönigin kaum vorstellbar.

Doch irgendwann wird der Zeitpunkt wahrscheinlich kommen, erklärte die schwangere Sängerin jetzt in einem Interview.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Aktuell ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert und von ihm schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” einen Mega-Hit

„Ich glaube, dass ich den Moment nicht verpassen werden, in dem ich sage: 'Jetzt reicht's langsam'“, zitiert BILD die 37-Jährige aus einem Interview mit der „Zeit“.

Immerhin, aktuell kann sich Helene Fischer „ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen“, gibt sie erstmal Entwarnung.

Helene Fischer: Unglaubliche Bilder aufgetaucht! Hier zeigt sie erstmals ihren Babybauch

Das Leben, in das sich die Ex-Freundin von Florian Silbereisen abseits der Show-Bühne zurück zieht, soll übrigens überraschend unglamourös sein.

Helene Fischer über Schwangerschaft: „Wir haben es lange bewusst zurück gehalten“

Mehr zu Helene Fischer:

„Viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie normal, unscheinbar und auch chaotisch mein Leben ist. Erlebt man mich privat, fallen alle Superlative ab“, gesteht die Sängerin. Luxus interessiere den Superstar nicht: „Es wäre für viele enttäuschend, zu sehen, wie normal mein Lebensstil ist.“

Enttäuscht war Helene Fischer übrigens auch von Menschen aus ihrem Umfeld, die ihre Schwangerschaft publik machten – eher, als sie und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel es selbst wollten. „Wir haben es lange bewusst zurück gehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt – in den Familien.“ Bei der Produktion für das ZDF hätten dann ein paar mehr Menschen eingeweiht werden müssen – und irgendwer müsse die kleine Familie dann verraten haben, so die 37-Jährige laut „Spiegel“.

Darüber ist die Schlagersängerin „wahnsinnig enttäuscht“. Wer die Plaudertasche war, kann sie sich nicht vorstellen, „irgendjemand in unserem Umfeld“. Bei der Trennung von Ex Florian Silbereisen war es „dasselbe Spiel“, verrät Helene Fischer. „Es ist genau das eingetreten, was wir eben nicht wollten, unsere intimste Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen. Das war keine schöne Zeit, zitiert der „Spiegel“.

Helene Fischer: Auftritt mit Babybauch bei „Wetten, dass...?!“

Ursprünglich wollte Helene Fischer ihre Baby-News erst bei dem Auftritt bei „Wetten, dass...?!“ am Samstag (6.11.) verkünden.

Nun kommt es anders – und Moderator Thomas Gottschalk hat extra Vorkehrungen für den schwangeren Star-Gast getroffen, wie du hier lesen kannst.