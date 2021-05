„Tatort“: WDR schneidet IHN aus dem Münster-Fall – „Im Ernst, das ist die Begründung“

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Dieser Münster-„Tatort“ hatte Sprengkraft. Nicht nur, dass der Fall „Rhythm and Love“ das erste Wiedersehen mit „Tatort“-Star Jan Josef Liefers in seiner Paraderolle als Professor Karl-Friedrich Boerne nach der „Alles dicht machen“-Kampagne“ ist. Nein, es gab auch noch Diskussionen um gekürzte Szenen.

Denn nicht der „Alles dicht machen“-Aktivist, sondern ein anderer Mann wurde im Nachhinein aus dem neuen Münster-„Tatort“ entfernt: Dr. Michael Tsokos. Der Rechtsmediziner und Professor an der Charité in Berlin sollte einen Gastauftritt haben, erfuhr jetzt von seinem TV-Rauswurf.

„Tatort“: WDR schneidet Gastdarsteller aus neuem Fall – „Wo fängt Zensur an?“

„Tatort“: Im neuen Fall aus Münster wurde ein Darsteller komplett rausgeschnitten. Foto: imago stock&people

An diesem Sonntag zeigt die ARD endlich wieder einen neuen „Tatort“ aus Münster. Doch der wird anders sein als ursprünglich von den Machern geplant.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

es gibt über 20 verschiedene Ermittler-Teams

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Denn neben Jan Josef Liefers als Professor Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl als Frank Thiel, sollte Rechtsmedizinier Michael Tsokos in einer Gastrolle als Professor Michael Thomson – das Vorbild von Boerne – zu sehen sein. Das erklärte der 54-Jährige am Samstag auf Instagram – nachdem er festgestellt hatte, dass die Szene mit ihm herausgeschnitten wurde und im TV nicht zu sehen sein wird.

„Wo fängt Zensur an?“, fragt Tsokos. „Ok, es war keine hohe Schauspielkunst und nicht vergleichbar mit den Hauptdarstellern des Münsteraner Tatorts, aber das ist nicht der Grund.“

Laut des Rechtsmediziners liege der Grund darin, dass er bei seiner TV-Now-Serie „Obduktion“ gemeinsam mit Jan Josef Liefers im Privatfernsehen Einblicke in die Gerichtsmedizin gebe und damit „nicht fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen tauge. Im Ernst, das ist die Begründung“, schreibt Tsokos weiter.

Rechtsmediziner Michael Tsokos sollte im neuen Münster-„Tatort“ zu sehen sein. (Archivfoto) Foto: Uwe Zucchi/dpa

Er halte so ein Vorgehen „gerade in einer Zeit wie heute, in der potentielle Meinungsmache öffentlich-rechtlicher Sender immer wieder hinterfragt wird (und auch hinterfragt werden muss!)“ für „brandgefährlich, weil es zeigt, wie weit es schon gekommen ist.“

„Tatort“: WDR bezieht Stellung zu den Vorwürfen

Michael Toskos gehe es bei dem Ganzen nicht um seine herausgeschnittene Szene, „die keinerlei Bedeutung hat“, sondern um die Frage: „Wo fängt Zensur an?“.

Wie der Mediziner kurz danach ebenfalls auf Instagram zeigte, reagiert der WDR auf die Vorwürfe, kommentierte den Beitrag mit folgenden Worten: „Lange nach dem Ende der Dreharbeiten haben wir durch Zufall erfahren, dass Sie und Jan Josef Liefers für den RTL-Streamingdienst TV Now in einer gemeinsamen Serie auftreten, die das gleiche Umfeld der Rechtsmedizin zeigt, wie der Münsteraner Tatort. Da wir keine Werbung für TV Now machen wollen und dürfen, haben wir die Szene entsprechend gekürzt.“

Damit scheint die Sache zumindest für Michael Toskos erledigt zu sein, er schreibt: „Da hat der WDR aber schnell reagiert und ich rechne es den Verantwortlichen hoch an, dass Sie hier nichts unter den Tisch fallen lassen.“

Doch nicht nur auf den Rechtsmediziner müssen die „Tatort“-Zuschauer an diesem Abend verzichten. Eine Szene mit Jan Josef Liefers wird es ebenfalls nicht zu sehen geben, die du dir aber hier anschauen kannst.