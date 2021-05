ARD-Moderator Kai Pflaume: Dieses Foto lässt Fans staunen – „Die beste Version, die es je von dir gegeben hat“

In der ARD tritt Kai Pflaume für gewöhnlich im edlen Anzug auf. Für sein stets seriöses Auftreten wird der Moderator für die unterschiedlichsten TV-Events gebucht. Ob in einer wöchentlichen Quizshow oder einer besonderen Gala am Abend – Kai Pflaume brilliert zu jedem Anlass.

Nun hat der ARD-Moderator eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Ab sofort nennt man ihn deshalb auch „Kai aka the Body“.

ARD-Moderator Kai Pflaume stellt sich extremen Trainingsplan

Fans des ARD-Stars wissen längst, was für ein Fitnessfreak Kai Pflaume privat ist. Abseits der Fernsehkameras tauscht der 53-Jährige seine glänzenden Anzüge gegen bunte Sneaker und enge Trainingskleidung. Joggingstrecken, die gerne um die 10 Kilometer lang sind, gehören zu seinem Alltag.

Kai Pflaume joggt in seiner Freizeit regelmäßig eine Strecke von zehn Kilometern. Foto: IMAGO / Sven Simon

Nun hat sich Kai Pflaume einer neuen Challenge gestellt. Der Fernsehstar hat sich vorgenommen, schon bald zehn Klimmzüge am Stück absolvieren zu können. Dabei helfen soll ihm Fitness-Coach und Instagram-Star Chris Curtis. Und der hat ein ziemlich hartes Trainingsprogramm für den „Wer weiß denn sowas?“-Moderator herausgearbeitet.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der damals 22-Jährige aus der DDR über Budapest in die Bundesrepublik Deutschland

Kai Pflaume machte sich schnell selbstständig und fing an, diverse Veranstaltungen zu moderieren

Seit 2015 moderiert er die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

Mit seiner Frau Ilke ist er seit 1996 verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Kai Pflaume lebt mit seiner Familie in Grünwald in der Nähe von München

----------------------------------------

ARD-Star Kai Pflaume teilt irren Schnappschuss – „Du bist eine Maschine!“

Bei Instagram teilt Kai Pflaume den Prozess und überrascht seine Fans nun mit einem eindrucksvollen Schnappschuss. Neben einem Selfie mit Chris veröffentlicht der TV-Star ein Foto, auf dem er in Planking-Position zu sehen ist. Das Besondere: Auf Kais Rücken lasten dabei drei schwere Gewichtsplatten. Allein bei diesem Anblick zieht es bei einigen schon im Rücken.

Sein Körper läuft derzeit auf Hochtouren. Für diese radikale Verwandlung wird Kai Pflaume deshalb nun im Netz gefeiert:

„Kai aka the Body!“

„Das ist die beste Version, die es je von dir gegeben hat, mental wie auch physisch. Ich find's klasse, mit welcher Motivation und Disziplin an das ganze Programm rangegangen wird. “

„Krass Kai, du bist eine Maschine!“

„Echt starke Sache, Kai. Pump ordentlich weiter!“

Selbst RTL-Moderatorin Katja Burkard zollt ihm Respekt: „Klimmzüge sind seit Jahren mein KRIEG-Ich-Einfach-Nicht-Hin.“

----------------------------------------

Mehr zu Kai Pflaume:

Kai Pflaume: Fans in Sorge wegen Harakiri-Aktion – „Habe gerade ehrlich Angst“

ARD: Zuschauer-Ärger wegen Moderator Kai Pflaume – „Eine einzige Katastrophe“

Kai Pflaume: Darauf verzichten der Moderator und seine Frau – und das seit Jahren

----------------------------------------

Sein Coach Chris Curtis hat mit unserem Partnerportal MOIN.DE über das harte Trainingsprogramm gesprochen. Worauf Kai Pflaume in den nächsten Wochen achten muss und wie sehr das seine Ernährung verändert, erfährst du hier.