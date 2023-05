Sat.1: Marlene Lufen über ihre letzte Begegnung mit König Charles – „Von Trauer verzerrt und ausgelaugt“

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ kennen wir Marlene Lufen als gut gelaunte Moderatorin am frühen Morgen. Doch wusstest du, dass die 52-jährige Berlinerin ein echter Royals-Fan ist? Am Samstag wird Marlene zusammen mit ihrem Team in London sein und die Krönung von König Charles III. nicht nur feiern, sondern auch live über sie zu berichten.

Doch vorab stand uns „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen Rede und Antwort. Ein Gespräch über ihre Liebe zum Königshaus, ihre Hoffnungen bezüglich König Charles III. und die beiden Royals-Gastmoderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Wie bereiten Sie sich auf die Liveübertragung „SAT.1. Das ist die Krönung!“ vor?

„Ich lese gerade alles, was mir rund um die Krönung zwischen die Finger kommt: von britischen Magazinen bis zur deutschen Tagespresse. Während ich abwasche, höre ich Prinz Harrys Biografie und zwischendurch bespreche ich natürlich mit meinen Kollegen, was wir am 6. Mai planen.

Was verbinden Sie mit dem britischen Königshaus?

Wie die meisten verbindet mich ein Gefühl der Nostalgie mit den britischen Royals. Ihre Familiengeschichte war schon lange bevor es Streaming gab eine Art Reality-Show, die alles beinhaltet hat, was die Serie ‚The Crown‘ versucht abzubilden und sich Shakespeare auch nicht besser hätte ausdenken können. Charles haben viele immer bemitleidet, weil er praktisch sein ganzes Leben in der Warteschleife hing. Nun endlich tut er das, worauf er seit seiner Geburt vorbereitet wurde. Das ist natürlich aufregend – auch wenn es für unser eigenes Leben praktisch keine Relevanz hat. Vielleicht ist es genau das, was so wohltuend ist.

Was erhoffen Sie sich von den Gastmoderatoren Joko und Klaas?

Ich schaue mir die Stunde der beiden gespannt aus London an und freue mich drauf.

Welche Erwartungen haben Sie an die Regentschaft von König Charles III.?

Man weiß ja schon jetzt, dass er vieles anders und moderner machen, den Palast verschlanken, politische Akzente setzen wird. Er wird seinen persönlichen Standpunkt mehr zeigen als seine Mutter, die Queen, es für passend hielt. Ich hoffe, dass er verbindend auf das so gespaltene britischen Volk wirken kann.

Haben Sie schon mal einen der Royals kennengelernt oder verbindet Sie mit einem der britischen Royals eine besondere Geschichte?

Bei der Beisetzung der Queen durfte ich direkt an der Westminster Abbey stehen und war nur fünf Meter von der gesamten royalen Familie entfernt. Charles, William, Harry und alle anderen schritten hinter dem Sarg her und es war eine Stille, wie ich sie noch nie erlebt habe, während tausende Menschen zusammen sind. Niemand hat sich geräuspert, niemand aus der Reihe bewegt. Und es lag so viel Schwere auf den Familienmitgliedern. Charles’ Gesicht war von Trauer verzerrt und ausgelaugt. Harrys Hände waren so fest zu Fäusten geballt, dass man den Schmerz der ganzen vertrackten Situation förmlich sehen konnte. Das vergesse ich nicht, das hat mich wirklich bewegt.

SAT.1 ist ja nicht der einzige Sender, der die Krönung live überträgt – wie sieht ihr Krönungs-Team aus?

Wir sind in ganz London verteilt und direkt am Geschehen. Meine Gäste im Studio in Westminster können mit ihrem Fachwissen erklären, was wir da gerade erleben. William Hunt war Wappenoffizier der Queen und wird uns das Protokoll erläutern. Prinz Heinrich von Hannover ist verwandt mit den Windsors, erklärt die historischen Bezüge und kennt extrem spannende Geschichten aus dem Inneren des Palastes. Gräfin von Oeyenhausen kennt den europäischen Adel und alle pikanten Geschichten. Und Ross Antony liebt die Royale Familie und versucht, uns die uns Monarchie näherzubringen. Dazu eine Stunde Joko und Klaas aus Berlin, das wird toll.