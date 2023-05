König Charles III.: Diese Krönungs-Absage schmerzt besonders

74 Jahre musste er auf diesen Moment warten. Am Samstag (6. Mai 2023) bekommt König Charles III. endlich auch ganz offiziell seine Krone verliehen. Es ist ein Welt-Ereignis, dass sich in London abspielen wird. Ein Ereignis, auf das Menschen in aller Herren Länder schauen werden. Hier findest du alle News zur Krönung von König Charles III.:

18 Uhr: Jeder normale Mensch würde sich wohl ein Bein ausreißen, um bei der Krönung von König Charles III. dabei zu sein. Nicht jedoch Prinz Harry. Für den Sohn des Königs, der sich vor einigen Jahren schon von der Krone distanzierte und nun zusammen mit seiner Frau Meghan Markle und den beiden Kindern Lilibet und Archie in den USA lebt, scheint der Termin in London mehr lästige Pflicht als große Freude zu sein.

So kann man wohl die Nachricht interpretieren, dass Harry nur einen Kurzausflug nach London plant. Laut Informationen der britischen „Daily Mail“ wolle der 38-Jährige nur für die eigentliche Krönung kommen. Beim großen Konzert zu Ehren des Königs am Sonntag will Harry schon wieder in den USA sein.

„Harry sagte, dass er zur Krönung des Königs zurückkehren würde, aber es würde nur ein flüchtiger Besuch sein. Den Organisatoren wurde gesagt, dass Harry nicht mit dem Rest der königlichen Familie an dem Konzert teilnehmen wird, was eine große Schande ist, da es ein so spektakuläres Ereignis sein wird“, berichtet ein Insider dem „Mirror“. Harry verpasst damit Auftritte von Megastars wie Katy Perry, Lionel Richie und Take That.