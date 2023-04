Prinz William: Reporter fragt nach Harry – er wird es bereuen

Zugegeben: Unter Brüdern gibt es immer mal wieder Streit. Das ist nicht nur in royalen Familien so. Streit in royalen Familien sorgt lediglich für Aufmerksamkeit. Zoffen sich zwei „Normalo“-Brüder, interessiert das maximal das familiäre Umfeld und den Freundeskreis. Wird sich allerdings in königlichen Kreisen gestritten, interessiert das direkt Menschen auf der ganzen Welt. Und so ist es auch bei Prinz William und Prinz Harry.

Seit dem Megxit herrscht zwischen Prinz William und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Harry Eiszeit. Der eine kann dem anderen nicht verzeihen, dass er sich von der Familie abgewendet hat, der andere erhebt in seinem Buch schwere Gewaltvorwürfe. Gäbe es „The Crown“ nicht bereits, spätestens für diese Geschichte hätte man die Netflix-Serie ins Leben rufen müssen.

Prinz William wird auf Prinz Harry angesprochen

Und nun folgt auch noch die Krönung. Und das im wahrsten Wortsinne. Denn am kommenden Samstag wird König Charles III., der Vater von Harry und William, gekrönt. Zu diesem Weltereignis wird auch Prinz Harry nach London reisen. Ein Zusammentreffen der Geschwister ist also sehr wahrscheinlich.

+++ Prinz William kaum wiederzuerkennen – wie ein Filmstar +++

Dazu äußern will sich aber wohl keiner von beiden. So wurde Prinz William während des Besuches des Dowlais Rugby Club in Wales von einem Reporter gefragt, ob er mit seinem Bruder gesprochen habe. William, der gerade zusammen mit Ehefrau Kate Middleton Pizzakartons ins Vereinsheim schleppte, reagierte jedoch kaum merklich auf die Frage. Er lächelte bloß stur und ging seines Weges. Es scheint, als hätte der 40-Jährige mittlerweile eine gewisse Routine bei Fragen dieser Art entwickelt. Besonders ärgerlich ist die Situation aber für den Reporter. Schließlich bekommt man nicht so oft die Chance, dem künftigen König von England eine Frage zu stellen. Und dass er diese nicht beantwortet, war eigentlich klar.

Mehr Nachrichten:

Ob sich die beiden Brüder zumindest bei König Charles III. Krönung auf einen kurzen Plausch treffen, ist bislang unklar. In englischen Medien heißt es, dass Williams Interesse daran begrenzt sei. Zudem wäre eh nur ein sehr kleiner Zeitraum für ein Gespräch dieser Art frei. Harry wolle schließlich schnellstmöglich zurück zu Meghan Markle und den Kindern.