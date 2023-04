Kate Middleton am Boden – „Eines der härtesten Dinge, die ich je tun musste“

Royal-Liebling Kate Middleton gibt nur selten Einblick in ihr Seelenleben. Die Frau von Prinz William zeigt sich stets gefasst und gut gelaunt in der Öffentlichkeit, emotionale Ausbrüche kommen bei ihr so gut wie nie vor.

Doch natürlich gibt es auch Situationen, in denen eine Kate Middleton mit ihren Gefühlen kämpfen muss – eine davon wurde jetzt von Royals-Insidern enthüllt und zeigt, wie schwierig das Verhältnis zu Schwager Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle wirklich ist.

Kate Middleton macht emotionales Geständnis zu dieser Szene

Es war ein Bild, das viele Royals-Fans schmerzlich vermisst hatten: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. zeigten sich Kate Middleton, Prinz William, Prinz Harry und Meghan Markle in trauter Einheit vor Schloss Windsor, alle Meinungsverschiedenheiten schienen kurz vergessen.

Die „Fab Four“ wollten in diesem Moment mit der Öffentlichkeit um die Monarchin trauern und Beileidsbekundungen annehmen, konnten ihre persönlichen Gefühle dafür einmal außer Acht lassen. Doch gerade in Kate Middleton sah es innerlich ganz anders aus, wie jetzt bekannt wird.

Laut „Daily Mail“ hatte die dreifache Mutter einem hochrangigen Royals-Mitglied danach anvertraut, dass dieser Rundgang „eines der härtesten Dinge“ gewesen sei, „die ich je tun musste“. Denn auch wenn es sich keiner anmerken ließ, sei die Stimmung zwischen den jungen Royals alles andere als gut gewesen.

Kate Middleton wird für Aussage kritisiert

Die Idee zu dem Rundgang stammte ausgerechnet von Kates Mann Prinz William – doch die negativen Gefühle der Royals untereinander, gepaart mit der Trauer um Queen Elizabeth II. könnte Kate Middleton unter Druck gesetzt haben.

Mehr Themen:

Im Netz erntet die zukünftige Königin allerdings wenig Verständnis. Auf Twitter kritisieren einige, dass Kate Middleton ja schließlich nur Hände schütteln und herumlaufen musste – andere erwähnen die Schwangerschaftsübelkeit, unter der Kate Middleton litt, als vermeintlich „härtestes Ding“, das sie durchstehen musste. Aber vielleicht ist genau diese Bewertung von persönlichen Gefühlen der Grund, warum alle Royals sich lieber bedeckt zu ihrem Inneren halten.