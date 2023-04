Prinz William kaum wiederzuerkennen – wie ein Filmstar

Ist das süß. Normalerweise kennen wir Prinz William und seine Frau Kate Middleton ja eher in gediegenen Klamotten. Der Prinz in Anzug oder Uniform, Kate Middleton gerne in Mantel oder Kleid. Doch das Bild, das das Paar am Samstag (29. April 2023) zu seinem 12. Hochzeitstag veröffentlichte, sticht dabei mal ein ganzes Stück heraus.

Da sehen wir Prinz William und Kate Middleton nämlich mal in ganz normaler Kleidung. Kleidung, wie man sie überall tragen könnte. Und dazu sitzen die beiden auch noch auf einem Fahrrad. Es sind Bilder, wie man sie so nur ganz selten zu sehen bekommt, werden die beiden aus Sicherheitsgründen doch zumeist mit einer Limousine durch die Stadt kutschiert.

Prinz William wie ein Filmstar

Was noch auffällt: Prinz William ist verdammt cool. Wie ein Filmstar wirkt der 40-Jährige, die dunkle Sonnenbrille im Gesicht, das dunkelblaue „Polo Ralph Lauren“-Hemd lässig aufgeknöpft, die Ärmel hochgekrempelt. Dazu eine Jeans und ein dunkler Gürtel. James Dean lässt grüßen.

Und auch Kate scheint sich im Freizeitdress durchaus wohlzufühlen. Die 41-Jährige trägt eine weiße Bluse, dazu Jeans und Sneaker, die Sonnenbrille hat sie lässig auf dem Kopf hochgesteckt. Die Anhänger bejubeln das Paar ob so viel Coolness.

Fans feiern das neue Foto von William und Kate

„Ich erinnere mich, dass ich mitten in der Nacht in der Highschool aufgewacht bin, um eure Hochzeit zu sehen. Die Zeit vergeht, herzlichen Glückwunsch“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Wunderschöne Menschen, die glücklich sind, unser Prinz und unsere Prinzessin zu sein. Alles Gute zum Hochzeitstag. Wir waren als Familie zu eurer Hochzeit in London und es war ein ganz besonders toller Tag. Jeder einzelne Mensch war glücklich und hatte einen tollen Tag.“

Ganz neu ist das Bild allerdings nicht. Es wurde zwar bislang noch nicht gezeigt, stammt aber aus einer Serie, die Fotograf Matt Porteous bereits im vergangenen Jahr in den Parks und Gärten von Schloss Sandringham aufgenommen hatte. Am kommenden Samstag werden die beiden aber wohl eher nicht in Jeans und Hemd auftreten. Dann steht nämlich die Krönung von König Charles an. Doch es gibt Probleme.