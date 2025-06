Prinz William muss Posten neu besetzen – Harry wird ihn nie bekommen

Prinz William steht vor der vielleicht größten Herausforderung seines Lebens: Er muss die Zukunft der britischen Monarchie gestalten. Und das in einer Zeit, in der das Königshaus mit wachsender Kritik und sinkender Relevanz zu kämpfen hat. Als künftiger König liegt es an ihm, eine Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden. Viele Experten sind überzeugt, dass Prinz William genau das vorhat.

Er plane eine gestraffte Monarchie, mit klaren Rollen und einem kleineren, effizienteren Kreis arbeitender Royals. Doch ein zentrales Thema belastet diesen Plan: das zerrüttete Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz Harry.

Prinz William: Bruch mit Harry

Die beiden Brüder galten einst als unzertrennlich. „Harry war sein wichtigster Vertrauter“, sagen Insider dem „Mirror.“ Doch nach Harrys Rückzug aus dem Königshaus 2020 und seinen öffentlichen Vorwürfen gegen die Royals ist das Verhältnis dauerhaft beschädigt. Obwohl Harry laut Medienberichten eine Versöhnung sucht, wird erwartet, dass Prinz William ihm unter seiner Regentschaft keine formale Rolle mehr geben wird.

Stattdessen rückt eine andere Verwandte in den Fokus: Zara Tindall, Williams Cousine und Tochter von Prinzessin Anne. Zara ist zwar kein Senior Royal, hat sich jedoch als erfolgreiche Sportlerin und durch ihr soziales Engagement einen Namen gemacht. Ihre Natürlichkeit kommt bei der Bevölkerung gut an.

Prinz William setzt auf Verlässlichkeit

Jennie Bond, ehemalige BBC-Korrespondentin, betont: Zara verkörpert genau die Werte, auf die Prinz William in Zukunft setzen will. Sie ist bodenständig, loyal und medienwirksam, ohne Skandale zu provozieren. Ihre wachsende Bedeutung könnte ein Schlüssel zur Stabilisierung der Monarchie sein.

Prinz William scheint erkannt zu haben, dass er sich auf die Menschen konzentrieren muss, denen er wirklich vertraut. Harry gehört offenbar nicht mehr dazu. Zara hingegen könnte zur verlässlichen Stütze einer Monarchie werden, die offen für Veränderung ist, aber ihre Wurzeln nicht vergisst.

