Wer wird der neue James Bond? DAS sollen die 007-Favoriten sein

Die „James Bond“-Reihe gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmfranchises aller Zeiten. Seit Jahrzehnten begeistert der britische Geheimagent Fans auf der ganzen Welt mit einer Mischung aus Action, Charme und Eleganz. Jeder neue Film wird mit Spannung erwartet, und die Suche nach einem neuen 007 sowie einem Regisseur sorgt regelmäßig für großes Interesse. Mit der Ankündigung des nächsten Films dreht sich aktuell alles um die spannende Frage: Wer wird in die Fußstapfen von Daniel Craig treten?

Der Regisseur für das nächste Abenteuer steht bereits fest: Denis Villeneuve, der gefeierte Filmemacher aus Kanada, übernimmt die Verantwortung für den 26. Bond-Film. Villeneuve, der mit Werken wie „Dune“ oder „Blade Runner 2049“ beeindruckt hat, bringt sowohl Erfahrung im Umgang mit Blockbustern als auch eine eigene künstlerische Vision mit. „Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen“, erklärte er bei seiner Vorstellung.

Drei Favoriten für James Bond

Neben der Wahl des Regisseurs läuft auch die Suche nach dem neuen James Bond auf Hochtouren. Laut einem Bericht von „Variety“ existiert bereits eine Favoritenliste mit drei Namen: Jacob Elordi, Tom Holland und Harris Dickinson. Während alle drei Schauspieler unter 30 Jahre alt sind, verbindet sie eine weitere Eigenschaft – sie bringen jeweils unterschiedliche Qualitäten und Stärken mit, die sie zu ernsthaften Kandidaten machen.

Tom Holland ist durch seine ikonische Rolle als Spider-Man in aller Welt bekannt und hat in „Uncharted“ Actionqualitäten gezeigt. Jacob Elordi erregte zuletzt mit seiner Performance im Film „Saltburn“ Aufmerksamkeit. Harris Dickinson wiederum verkörpert künftig John Lennon in den geplanten Beatles-Biopics, was bereits vorab seinen britischen Status unterstreicht.

Die Produzenten scheinen mit der Besetzung des neuen 007 bewusst auf eine Verjüngung der ikonischen Figur zu setzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Darsteller in seinen Zwanzigern die Rolle übernimmt. Bereits George Lazenby spielte im jüngeren Alter James Bond – wenn auch nur ein einziges Mal.

Warten auf neue Abenteuer von James Bond

Während die Auswahl gesichteter Schauspieler die Fans bereits elektrisiert, ist zur Besetzung der Drehbuchautoren noch nichts Konkretes durchgesickert. Laut Insidern haben die Verantwortlichen von Amazon MGM Studios bereits eine Shortlist erstellt, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Doch die Arbeit am Drehbuch und die weiteren Produktionsschritte nehmen Zeit in Anspruch. Die 26. Ausgabe der Filmreihe, auf die Fans ungeduldig warten, wird wohl frühestens 2028 in die Kinos kommen.

