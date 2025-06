007-Fans dürfen jubeln! Das ist das Beste, was James Bond passieren konnte

Vier Jahre ist es her, dass Daniel Craig seinen letzten Kino-Auftritt als 007 hatte – und in „Keine Zeit zu sterben“ (2021) sogar den Leinwand-Tod starb. Seitdem treibt alle Fans nur eine Frage um: Wer wird der neue James Bond?

Noch hat Rechteinhaber Amazon MGM darauf keine Antwort geliefert – doch das dürfte nun nicht mehr lange dauern. Denn der Regisseur für den nächsten Bond-Film steht bereits fest: Der vierfach Oscar-nominierte Denis Villeneuve („Dune“) wird das 007-Steuer in die Hand nehmen (>> hier mehr dazu). Und das ist ohne Frage das Beste, was der Reihe hätte passieren können.

Ein Kommentar.

Denis Villeneuve dreht den nächsten Bond-Film

In der mittlerweile mehr als 60 Jahre andauernden Geschichte der James-Bond-Filme hat bisher kaum jemanden wirklich interessiert, was hinter der Kamera passierte. Wer spielt 007? Wer ist das Bond-Girl? Wer verkörpert den Bösewicht? Welcher Musik-Star singt den Titelsong? Das waren meist die Themen, mit denen man die Bond-Filme beworben hat.

Wer Regie führt oder das Drehbuch schreibt? Gefühlt komplett irrelevant. Dabei sind das zwei wichtige Grundlagen für die Qualität eines jeden Films. Die Bond-Filme jedoch griffen für ihre Regisseure oder Autoren nie ins höchste Hollywood-Regal – setzten stattdessen auf verlässliche, aber selten wirklich große Namen. Filmische Qualität stand nie an erster Stelle, es ging vorrangig um das Spektakel und den Unterhaltungswert. Die erste wirkliche Ausnahme war hier Regisseur Sam Mendes, der für „American Beauty“ im Jahr 2000 einen Oscar gewann, und mit „Skyfall“ (2012) und „Spectre“ (2015) die beiden bis heute finanziell erfolgreichsten Filme der gesamten 007-Reihe drehte.

++ James Bond: Hat Uhrenhersteller Omega den nächsten 007 verraten? ++

Jetzt ist also Denis Villeneuve an der Reihe. Und ich könnte nicht begeisterter sein. Sowohl als Bond-Fan – vielen Dank an dieser Stelle an meinen Vater, der mir die Filme einst gezeigt hat – aber auch als Film-Fan allgemein.

Wird das der beste Bond-Film aller Zeiten?

Denn eine Sache hat Villeneuve in den letzten Jahren nie gemacht: Enttäuscht. Er treibt Schauspieler zu Höchstleistungen an. Er weiß, wie er im Kino eine emotionale Wucht sondergleichen entfalten kann. Vom Kindesentführungs-Drama „Prisoners“ (2013) über den knallharten Drogenkartell-Thriller „Sicario“ (2015) bis hin zu tiefgründigen Sci-Fi-Dramen wie „Arrival“ (2016) oder „Blade Runner 2049“ (2017) – Denis Villeneuve fesselt mit starken Geschichten, beeindruckenden Bildern und vielschichtigen Charakteren. Alles Dinge, die im 007-Kosmos erst mit den letzten Daniel-Craig-Auftritten so langsam mal ausprobiert wurden – und der Reihe extrem gutgetan haben.

Und mit seinen „Dune“-Filmen – vor allem mit dem zweiten Teil – hat Villeneuve zudem ein derart atemberaubendes und einprägsames Kino-Erlebnis geschaffen, wie ich es seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Eine solche Blockbuster-Wucht bei 007? Bitte her damit!

Denis Villeneuve bezeichnet sich als eingefleischten Bond-Fan und kündigte an, die Tradition der Reihe „ehren“ zu wollen. Diese Liebe zu 007, gepaart mit dem gewaltigen Regie-Talent des Kanadiers, könnte James Bond tatsächlich auf ein neues Level heben. Ich sehe hier nicht nur das Potenzial, dass der 26. Bond-Film einer der besten Bond-Filme aller Zeiten werden könnte – sondern dass hier am Ende auch ein ganz allgemein betrachtet großartiger Film herauskommt, der auch gut und gerne Oscar-Qualitäten erreichen könnte. Von den begehrten Goldjungen gab es für die Bond-Reihe trotz 25 Filmen in sechs Jahrzehnten erst sieben Stück.

Wenn Denis Villeneuve jetzt gemeinsam mit Amazon MGM den Bond-Darsteller auswählt, der am besten zu seiner Vision von 007 passt, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich bin auf jeden Fall mehr als begeistert!