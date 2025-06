James Bond: Entscheidung gefallen! 007-Hammer offiziell – „Eine große Ehre“

Hammer-Meldung rund um den nächsten James-Bond-Film!

Während Fans noch immer fieberhaft auf die Verkündung des nächsten 007-Darstellers warten, haben Rechteinhaber Amazon und die produzierenden MGM Studios nun eine wegweisende Entscheidung getroffen. Endlich steht fest, wer das nächste Kino-Abenteuer von James Bond inszenieren wird.

James Bond: Entscheidung gefallen!

Die Wahl fiel auf einen absoluten Hollywood-Hochkaräter: Denis Villeneuve. Das verkündete Amazon MGM am Donnerstag (26. Juni). Der kanadische Regisseur hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Filmemacher unserer Zeit entwickelt. Quasi jeder seiner Filme wurde von Kritikern und Zuschauern gefeiert: „Prisoners“ (2013), „Sicario“ (2015), „Arrival“ (2016), „Blade Runner 2049“ (2017) – und zuletzt natürlich die Mega-Blockbuster „Dune“ (2021) und „Dune: Part Two“ (2024).

Für vier Oscars ist Villeneuve bereits nominiert – jetzt steigt er mit all seiner Erfahrung und Expertise in die Bond-Reihe ein. Ein Schritt, der dem Kanadier einiges bedeutet, wie er in einem offiziellen Statement verlauten lässt.

„Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan“

„Einige meiner frühesten Erinnerungen an den Kinobesuch sind mit 007 verbunden“, erinnert sich Villeneuve. „Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, seit ‚Dr. No‘ mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Land.“

Villeneuve will sich auf das besinnen, was die 007-Reihe erfolgreich gemacht hat: „Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre. Amy, David und ich sind absolut begeistert, ihn zurück auf die Leinwand zu bringen. Vielen Dank an Amazon MGM Studios für ihr Vertrauen.“

Große Freude auch bei den Produzenten Amy Pescal und David Heyman: „Denis Villeneuve ist in die James-Bond-Filme verliebt, seit er ein kleiner Junge ist. Es war immer sein Traum, diesen Film zu drehen, und jetzt ist es auch unserer.“ Und auch Amazon-MGM-Chef Mike Hopkins ist voll des Lobes: „James Bond ist in den Händen eines der größten Filmemachers unserer Zeit und wir können es nicht abwarten, mit dem nächsten 007-Abenteuer anzufangen.“

Wann geht es mit 007 weiter?

Aktuell dreht Denis Villeneuve den dritten Teil seiner „Dune“-Reihe – „Dune: Messiah“. Der Film soll im Dezember 2026 ins Kino kommen. Sobald seine Arbeit daran abgeschlossen ist, wird er sich mit 007 befassen. Eine Story-Idee für den nächsten Bond-Film hat er den Machern wohl bereits vorgestellt.

Jetzt fehlt nur noch ein Bond-Darsteller…