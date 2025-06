Prinz William über Kate Middleton: „Es lief nicht gut“

Wenn man Prinz William und Kate Middleton so beobachtet, man könnte meinen, man sehe ein modernes Märchen. Drei wundervolle Kinder, in der Zukunft wartet die Krone von England. Doch zwischen den beiden lief es nicht immer so märchenhaft wie dieser Tage.

Es ist unbestritten, dass es auch Krisen in der Beziehung von Prinz William und Kate Middleton gab. Das Paar war vor seiner Ehe gar zwischendurch getrennt. Doch mittlerweile scheint alles bestens. Die Krebserkrankung von Kate hat die Familie nur noch enger zusammengeschweißt.

Prinz William mit miesem Geschenk für Kate Middleton

Da ist es auch zu verzeihen, dass William ab und an mit seinen Geschenken danebenlag, wie er einst in einem Interview verriet. So verriet der Prince of Wales im Podcast mit dem englischen Ex-Nationalspieler Peter Crouch auf „BBC Radio Five Live“, dass er einmal komplett danebenlag.

„Ich habe meiner Frau einmal zu Weihnachten ein Fernglas geschenkt – das hat sie mich nie vergessen lassen. Ich habe es eingepackt. Es war wirklich schön. Ich habe versucht, mich selbst davon zu überzeugen. Ich dachte: ‚Aber das ist wirklich toll, schau mal, wie weit man sehen kann!‘ Sie sah mich an und meinte: ‚Das ist ein Fernglas. Was ist denn los?“, berichtet William.

Und weiter: „Das war zu Beginn der Beziehung – ich glaube, damit war der Sack zugemacht. Es lief nicht gut. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, warum ich ihr ein Fernglas gekauft habe, damals schien es mir eine gute Idee zu sein.“

Spaßgeschenke für die Royals

Spannend: Die königliche Familie neigt dazu, sich Spaßgeschenke zu machen. Verständlich: Schließlich haben Kate, William, König Charles III. und Co. soviel Geld, dass sie sich eigentlich alles selbst kaufen könnte. Witz-Geschenke dagegen kauft man sich eher selten selbst.

So berichtet Prinz Harry in seinem Buch „Spare“, dass er einst von Prinzessin Margaret einen Kugelschreiber in Fischform geschenkt bekommen habe. Seiner Großmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. schenkte Harry dagegen eine Badematte mit expliziter Aufschrift.