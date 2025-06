Emotionaler Abschied! Er wird das Miniatur-Wunderland nie wieder sehen

Das Miniatur-Wunderland in Hamburg ist für viele Besucher ein echtes Highlight. Vor Ort können sie faszinierende Miniaturwelten entdecken – inklusive einer detailreichen Modelleisenbahnwelt.

Für Heinz aus dem Altenheim St. Lambertus Ascheberg war ein Besuch ein echter Herzenswunsch, wie das Altenheim auf Facebook berichtet. Erfüllt wurde er von dem Wünschewagen-Team, das schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase dabei hilft, letzte Träume wahr werden zu lassen.

Letzter Besuch im Miniatur Wunderland

In dem Facebook-Post informiert das Altenheim darüber, dass Heinz zusammen mit seiner Tochter Stephanie zu einer „ganz besonderen Reise“ aufbricht. „Es geht nach Hamburg ins Miniatur-Wunderland – mit Hotelübernachtung inklusive!“, so die Mitarbeiter.

Die Fahrt wird von den ehrenamtlichen Wunscherfüllern Jürgen und Leon begleitet. Doch wie verläuft der Besuch im Miniatur Wunderland in Hamburg?

Reise endet mit emotionalem Abschied

Einige Tage später teilt das Altenheim auf Facebook Impressionen der Wünschewagen-Fahrt nach Hamburg. Demnach sei die Reise geglückt. Nach dem Besuch im Miniatur Wunderland und der Übernachtung kam es am nächsten Morgen beim Frühstück zu einer Überraschung für Heinz.

Er bekam einen personalisierten Waggon für seine eigene Eisenbahn, „ein Geschenk, das tief berührte. Ein Moment voller Emotionen – mit Tränen in den Augen und einem Lächeln im Herzen“, heißt es in dem Facebook-Post. Auch das Altenheim spricht einen großen Dank aus, an alle, „die diese unvergessliche Reise möglich gemacht haben“. Für Heinz war es ein emotionaler Abschied, denn er wird das Miniatur-Wunderland in Hamburg vermutlich nicht mehr wieder sehen.