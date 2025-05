Unaufhaltsamer Tumult bei „Kitchen Impossible“ – „Hau dir in die Schnauze!“

Kulinarik-Fans und treue „Kitchen Impossible“-Zuschauer wissen längst: Auf TV-Starkoch Tim Mälzer (54) ist Verlass! Seit Dezember 2003 steht er vor der Fernsehkamera und unterhält die Vox-Zuschauer regelmäßig mit jeder Menge Charme, ehrlichen Sprüchen und kreativer Inspiration für die heimische Küche.

Am Sonntagabend (11. Mai 2025) flimmert zur Primetime die dritte Folge der 10. „Kitchen Impossible“-Jubiläumsstaffel über die Voxbildschirme. Dabei kommt es wieder mal zum hitzigen Duell zwischen Tim Mälzer und dem französischen 2-Sterne-Koch Martin Klein.

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer trifft auf den Franzosen Martin Klein

Seit ihrem ersten Duell im Jahr 2020 ist einiges an Zeit vergangen. Damals konnte Tim Mälzer die Challenge für sich entscheiden.

Jetzt geht es also wieder zur Sache: Gewinnt der 54-Jährige erneut, darf er als Gastkoch im legendären Hangar-7 in Salzburg, arbeiten. Schon in den ersten Minuten ist klar: Tim Mälzer brennt! Sein extremer Siegeswille und sein packender Ehrgeiz sind kaum zu übersehen. Seine Fans wissen längst: Wenn er sich einer Challenge annimmt, sind nicht nur Leidenschaft, sondern jede Menge Emotionen und vor allem Temperament garantiert.

Ein hitziger Kampf nimmt seinen Lauf

Da kann auch gelegentlich der ein oder andere Kraftausdruck fallen. In der aktuellen Episode von „Kitchen Impossible“ bekommt das Martin Klein deutlich zu spüren. Tim Mälzers Ziel für die gemeinsame Zeit mit seinem Kochkollegen? „Ich will dem richtig auf den Sack gehen, aber eher lieb und brüderlich“, gibt er scherzhaft zu verstehen.

Doch auch Martin Klein spart nicht mit kleinen Spitzen: „Hätte man mir einen Fuß oder einen Arm abgemacht, wäre es weniger anstrengend gewesen als mit dir in der Küche zu stehen“, platzt es aus dem 48-Jährigen heraus.

„Ich hau dir gleich einen in die Schnauze!“

Im weiteren Verlauf nehmen die Reibereien immer weiter ihren Lauf. Beim gemeinsamen Angeln auf einem See geht Tim Mälzer plötzlich auf seinen Kollegen los. Der triviale Grund? Martin Klein gesteht, dass er beim regelmäßigen Fischen, die Fische am Leben lässt und wieder zurück ins Wasser wirft.

Der Hamburger wütet daraufhin: „Ich hau dir gleich einen in die Schnauze!“ Das geht nicht an seinem Kontrahenten vorbei: Beim Rückblick auf die Szene gesteht Martin Klein, dass er ihn am liebsten ins Wasser geworfen hätte.

Er fühlt sich aus dem Konzept gebracht und müde. Pausenlos redet Tim Mälzer auf ihn ein. Am Ende ist alles selbstverständlich nur Spaß. Denn wer Tim Mälzer kennt, weiß: Er hat nicht nur ein Gespür für Kochkunst, sondern auch ein Händchen für Unterhaltung. Bezogen auf die Challenge stellen sich dennoch einige Fragen: Ist Tim Mälzers Provokation Teil einer ausgeklügelten Strategie? Wie lange wird sich Martin Koch die Sticheleien noch gefallen lassen?

Es bleibt spannend… Wer am Ende das Duell für sich entscheidet, wird am Sonntagabend (11. Mai) um 20.15 Uhr bei „Kitchen Impossible“ auf Vox aufgeklärt. Die Folge ist übrigens jetzt schon auf RTL+ abrufbar.