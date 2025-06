„Trooping the Colour“: König Charles und Kate Middleton – es ist sofort für jeden sichtbar

Der 14. Juni stellt für Fans der Royal Family einen der wichtigsten Tage des Jahres dar. Denn im Rahmen der Militärparade „Trooping the Colour“ wird der Geburtstag von König Charles III. gefeiert. Dieser wird zwar erst am 14. November 77 Jahre alt, traditionsgemäß findet die große Feier jedoch bereits Mitte Juni statt.

Und das Königshaus hat ein gewohnt pompöses Spektakel vorbereitet. Soldaten, Musiker, und 200 Pferde stehen vor dem Beginn der Parade bereit. Besonders aufsehenerregend sind auch in diesem Jahr die marschierenden „Coldstream Guards“ mit ihren Fellmützen. Doch als König Charles und Kate Middleton in ihren Kutschen den Buckingham Palace verlassen, wird es für alle sichtbar.

„Trooping the Colour“: Es gibt keinen Zweifel mehr

Auf DIESEN Moment der „Trooping the Colour“-Parade haben wirklich alle gewartet. Zu den Tönen des Royal Saluts und der Nationalhymne verlassen die ersten Kutschen den Buckingham Palace. Und dann ist es endlich soweit: Die Kutsche mit König Charles III. und seiner Camilla wird von den Pferden aus dem Hof gezogen.

Die Mimik der Royals wirkt aus der Entfernung ernst, Charles lässt sich jedoch zu dem ein oder anderen Winken hinreißen. In der nächsten Kutsche sitzen Kate Middleton und ihre drei Kinder. Die Herzogin lächelt übers ganze Gesicht und beugt sich liebevoll zu ihrem Nachwuchs hinunter. Langsam bewegt sich die Kutsche fort und fährt an etlichen Schaulustigen vorbei, die aufgeregt Fotos machen.

Hinter König Charles III. und Kate Middleton liegt ein herausforderndes Jahr. Beide erhielten Krebsdiagnosen. Kate befindet sich mittlerweile in Remission, über Charles aktuellen Gesundheitszustand ist wenig bekannt. Sicher ist: Vor zwei Jahren hat Charles noch auf einem Pferd sitzend an „Trooping the Colour“ teilgenommen. Im Jahr 2025 scheint sich der 76-Jährige in einer Kutsche sitzend wohler zu fühlen.

Doch der Anblick von Charles und Kate mag den treuen Fans der Royals vorerst ein Gefühl der Erleichterung verschaffen. Denn bereits in den ersten Minuten wird sichtbar: Der König und die Herzogin trotzen ihren schweren Diagnosen und nehmen voller Zuversicht an der großen Feierlichkeit teil. Die Royals stellen ihre Resilienz unter Beweis und setzen damit ein Zeichen der Hoffnung.

Für die Royal Family stellt „Trooping the Colour“ ein ganz besonderes Highlight dar. Und auch die Zuschauer vor Ort werden diesen besonderen Tag zu Ehren des Königs sicherlich niemals vergessen.