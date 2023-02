„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen spricht von Abschied – „Fällt mir total schwer“

Wenn sie beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ die Moderation übernimmt, ist die Begeisterung bei den Zuschauern groß. Marlene Lufen ist ein echtes Urgestein der Show und regelmäßig mit wechselnden Kollegen an ihrer Seite im TV zu sehen.

Während sie sich im Laufe der Jahre schon von einigen Moderatoren verabschieden musste, hält sie bislang eisern die Stellung – ganz zur Freude ihres Publikums. Jetzt spricht die „Frühstücksfernsehen„-Bekanntheit plötzlich aber doch von Abschied.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen kämpft mit Abschied

Um bei der Sat.1-Show fünf Tage in der Woche ab 5.30 Uhr vor der Kamera zu stehen, muss man nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe zum Studio wohnen. Für Marlene Lufen bedeutet das allerdings regelmäßig von Köln nach Berlin zu pendeln und eine Woche in der Hauptstadt zu verbringen, bevor es dann wieder nach Hause zu ihren Liebsten geht.

Ihren Wohnort lernte Marlene Lufen jetzt nochmal besonders zu schätzen, als sie an Weiberfastnacht (16. Februar) kostümiert durch die Domstadt zog, und dabei gleich mal für Wirbel um ihre Person sorgte. (Hier mehr dazu) Nach ihrem Karnevals-Spaß jetzt wieder die Koffer zu packen und nach Berlin zu fahren, fällt ihr schwer, wie sie jetzt offen zugibt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen zeigt sich bedrückt

Am Sonntagabend (19. Februar) meldet sie sich auf Instagram bei ihren Fans und zeigt sich merklich betrübt. „Ich muss es sagen, nach so vielen Jahren fällt es mir immer noch schwer, sonntags mich zu verabschieden.“ Und trotzdem bleibt Marlene Lufen positiv und sagt: „Ich freue mich total auf die Woche ‚Frühstücksfernsehen‘ mit Daniel zusammen. Mit dem Team, alles schön und trotzdem ist Abschied immer so ein Thema für mich. „

Ein tröstender Gedanke dürfte dabei allerdings sein, dass Marlene Lufen nicht die Einzige ist, die für ihren Job die Pendelei in Kauf nimmt.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ montags bis freitags ab 5.30 Uhr im TV und online im Livestream bei Joyn.