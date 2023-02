„Frühstücksfernsehen“: Traurige Trennung – bittere Wahrheit kommt jetzt ans Licht 

Pünktlich zum Start von „Germanys next Topmodel“ (GNTM) am Donnerstag (16. Februar) rückten auch die Gast-Stars von Heidi Klum wieder mehr ins Rampenlicht. Eine, die bereits mehrfach mit dabei sein durfte, ist Nikeata Thompson. In der Vergangenheit half die Choreografin den Model-Anwärterinnen beim Catwalk-Training.

Am Donnerstagmorgen (16. Februar) sitzt sie auf der Couch vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Ihr GNTM-Mitwirken ist allerdings schnell vergessen, als die TV-Bekanntheit gegenüber den „Frühstücksfernsehen„-Moderatoren Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck über ihr Privatleben auspackt.

„Frühstücksfernsehen“: Nikeata Thompson gibt Trennung bekannt

In Sachen Beziehung halten sich die meisten Promis wohl lieber bedeckt. Erst recht, wenn es mit der großen Liebe nicht geklappt und man eine Trennung zu vermelden hat. Nikeata Thompson hat damit aber offensichtlich kein Problem. Im Live-TV verrät sie kurz nach dem Valentinstag: „Ich habe mich von meinem Verlobten getrennt.“

Diese Aussage sitzt. Das öffentliche Drama, wie es gerade bei Iris Klein und ihrem (Noch)-Ehemann Peter Klein stattfindet, blieb bei ihr allerdings aus. Statt sich auf Instagram mitzuteilen, nahm die Choreografin den Weg nach vorn und buchte sich ein Flugticket. Zielort: Bali.

„Frühstücksfernsehen“: Nikeata Thompson spricht über Burnout

„Ich habe gern mal so eine Schocktherapie“, erklärt sie im Gespräch. Den Neustart wagte sie gleich mal mit einer Mutprobe – sie trotzte ihrer Angst vorm Meer, wagte sich in die Wellen und lernte das Surfen. Eine nötige Abwechslung, die anscheinend überfällig war, denn Nikeata war nicht weit von einem Burnout entfernt. „Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, ich war so müde“, macht sie deutlich.

Wer ihr Ex-Verlobter ist, bleibt weiterhin unklar. Lediglich ein Verlobungsfoto auf Instagram zeigte eine damals glückliche Zeit. Jetzt herrscht Gewissheit: Eine Hochzeit wird es zwischen diesen beiden nicht mehr geben.

Die Auszeit hat der Choreografin aber offensichtlich gut getan. Denn heute kann sie sagen: „Mir geht es besser. Es ist immer ein Auf und Ab im Leben.“