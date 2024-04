Kate Middleton und Meghan Markle vereint: Jetzt kommt dieses Video wieder ans Licht

Der Streit innerhalb der königlichen Familie, insbesondere zwischen Prinz William und Kate Middleton sowie Prinz Harry und Meghan, scheint kein Ende zu nehmen. Es gibt Phasen, in denen die Mitglieder des Königshauses als einig gelten, während in anderen Momenten eine klare Trennung zu spüren ist. Vor Kurzem ist ein altes Video von Meghan Markle wieder aufgetaucht, das jedoch eine freundliche Begegnung mit Kate zeigt.

Kate Middleton: Ihre Schwägerin setzt sich für sie ein

Obwohl Kate Middleton und Meghan Markle keine enge Beziehung zueinander haben, scheint sie ihr doch am Herzen zu liegen. Dies verdeutlichte zumindest das Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey, welches 2021 nach dem royalen Austritt von Meghan und Prinz Harry publik wurde. Darin verteidigte die Herzogin von Sussex ihre Schwägerin Kate, als es um gemeine Online-Trolle ging. Außerdem setzte sich Meghan für ein Ende der Hasswelle ein, die ihr und Kate schon seit Jahren entgegenschlägt.

Grund für das erneute Auftauchen dieser Zusammenschnitte ist Kates schlimme Diagnose. Nachdem die Prinzessin von Wales ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, erlangte auch die versöhnende Botschaft von Meghan wieder Aufmerksamkeit, wie der britische „Mirror“ schreibt

Kate Middleton: So vereint wirkt sie wieder mit Meghan

In dem Video, das von einem Fan auf Tiktok hochgeladen wurde, teilte Meghan aber noch viel mehr private Details über ihre Schwägerin. So sprach die Herzogin über eine Situation, in der Kate sie zum Weinen gebracht hatte, und betonte dabei: „Ich teile diese Erfahrung über Kate nicht, um sie in irgendeiner Weise zu verurteilen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Menschen die Wahrheit verstehen.“

Zwischen den beiden Frauen an der Seite der royalen Brüder scheint also kein böses Blut zu herrschen. Die Erinnerung daran lässt auch bei den Fans Begeisterung aufkommen. So kommentiert ein Nutzer: „Ich bin froh, dass es nicht mehr heißt ‚Meghan gegen Kate‘, sondern ‚Meghan und Kate'“, während ein weiterer hinzufügte: „Ich stimme Meghan zu, es gibt keinen Grund, Kate oder Meghan zu hassen. Beide sind großartige Frauen, Ehefrauen und Mütter. Genau wie Diana und Kate ist Meghan eine zukünftige Königin. Es geht nicht darum, eine gegen die andere auszuspielen.“

Mit dem erneut viral gehenden Video dürfte wohl die anhaltende Fehde zwischen Kate Middleton und Meghan Markle erstmal geklärt sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung der beiden in nächster Zeit entwickeln wird.