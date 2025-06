„Goodbye Deutschland“-Star: Herz-OP! „Nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte“

Die VOX-Serie „Goodbye Deutschland“ begeistert seit fast zwei Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Kamerateams begleiten Auswanderer bei der Verwirklichung ihres Lebenstraums und zeigen die Höhen und Tiefen eines Lebens fernab von der eigenen Heimat auf.

Auch Roland und Steffi Bartsch wollten ihren Traum eines Lebens in der Sonne wahr werden lassen und wanderten nach Spanien aus. Von 2011 bis 2016 lebten sie auf Mallorca und betrieben unter anderem ein Fisch-Spa und ein Solarium. Jetzt meldet sich Roland jedoch plötzlich mit einer Hiobsbotschaft bei seinen Fans.

„Goodbye Deutschland“-Star liegt im Krankenhaus

Nach knapp fünf Jahren verließen die „Goodbye Deutschland“-Protagonisten die Insel wieder, versuchten sich dann unter anderem als Teilnehmer des „Sommerhaus der Stars“. Am Sonntag (15. Juni) meldete sich Roland Bartsch nun mit einem besorgniserregenden Video bei seinen Fans. Auf seinem Instagram-Profil, dem 26.900 Menschen folgen, zeigt er sich mit Aufnahmen aus dem Krankenhaus.

Der Fernsehstar sieht mitgenommen aus und berichtet: „Leider keine guten Nachrichten. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe eine Herz-OP hinter mir. Die ist leider nicht so gut verlaufen wie ich gehofft hatte. Mein Körper macht da nicht so mit wie mein Geist. Am liebsten würde der rumspringen, geht aber nicht.“ Scheinbar hat Roland die Operation ebenfalls vollkommen überrascht.

+++ Andreas Robens zieht bitteres Fazit – „Sehr kalt und unfreundlich“ +++

Mittlerweile haben die „Goodbye Deutschland“-Stars ein neues Café eröffnet. Das „Strandbüdchen“ befindet sich in Niedersachsen. Traurig teilt Roland seinen Fans mit: „Deshalb bleibt unser ‚Strandhütchen‘ jetzt erstmal geschlossen. Seid nicht sauer, wenn ihr vor der Tür steht. Wenn ich hier wieder raus kann, hoffentlich bald, sind wir auch wieder da. Bleibt gesund.“ Am liebsten würde der Fernsehstar sofort wieder hinter dem Tresen stehen.

Die Fans des ehemaligen Auswanderers zeigen sich empathisch, unter seinem Instagram-Video finden sich reihenweise liebe Wünsche wieder. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Alles Gute und eine schnelle Genesung.“ Ein weiterer Zuschauer schreibt: „Gute Besserung Roland. Komm schnell wieder auf die Beine!“

Auf den Rückhalt seiner Fans kann sich der „Goodbye Deutschland“-Star scheinbar verlassen. Es bleibt zu hoffen, dass sich Roland bald wieder vollständig erholt.