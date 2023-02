Sat.1: Enthüllung in Liveshow – Moderatoren wussten von nichts

Einfallsreich ist Sat.1 bei der Vorstellung neuer (oder auch schon bekannter) Formate. Da werden große, interaktive Fragerunden im Netz veröffentlicht. Die neuen Moderatoren führen schon durch die Kulissen, die in den kommenden Wochen und Monaten nicht nur ihr, sondern auch das Zuhause der Zuschauerinnen und Zuschauer werden soll.

So auch bei der neuen Nachmittagsshow „Volles Haus“, die Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann gemeinsam mit den Moderatoren Jochen Schropp und Jasmin Wagner (besser bekannt als ‚Blümchen‘) sowie Sat.1-Sprecher Christoph Körfer vorstellte.

Sat.1 überrascht Jochen Schropp und Jasmin Wagner

Dass es dabei aber sogar Überraschungen für die Moderatoren gab, damit hätten die wohl am Wenigsten gerechnet. So fielen Jasmin Wagner und Jochen Schropp beim Rundgang durch die Kulissen – die übrigens wirklich einem echten Haus nachempfunden wurden – auf, dass die Wandfarbe und die Einrichtung ihnen sehr gefallen würden.

Ein bisschen so seien sie auch eingerichtet, so das Moderatoren-Duo unisono. Als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht: Krass, das ist genau meine Wandfarbe“, so Schropp. Kein Zufall, entgegnete Unternehmens-Sprecher Körfer.

Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderieren ab dem 27. Februar das „Volle Haus“. Foto: SAT.1 / Willi Weber

„Jochen, jetzt kann ich es euch verraten. Es gab Hausbesichtigungen bei euch. Und dann hat man gesagt, welche Farben bei euch zuhause sind und so mussten wir das auch hier gestalten“, erklärt der 56-Jährige.

Mehr Nachrichten:

Scheinbar ein Schock für die beiden. „Waaaaaas?“, rief Jasmin Wagner laut. Um dann direkt wieder auf die Vorteile umzuschwenken. „Wir könnten wahrscheinlich wirklich in eine WG ziehen. Wir wären uns beim Farbcode einig“, so die 42-Jährige. Na, dann dürfen wir uns ja auf die Show freuen, die Sat.1 ab dem 27. Februar 2023 täglich zwischen 16 und 19 Uhr präsentiert. Warum Zuschauer in NRW jeden Tag auf eine halbe Stunde „Volles Haus“ verzichten müssen, erfährst du übrigens hier.